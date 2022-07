Cultura 15-07-2022

Patricio González Colville premiado en el Primer Festival Internacional de Cine de Constitución



Entre los días 5 al 9 de julio se desarrolló el Primer Festival de Cine Internacional de Constitución. Durante su desarrollo se presentaron más de 50 películas de ficción y documentales. Además de actividades paralelas como lo fue la muestra de cine documental del Maule, con películas que mostraban a esta región en sus distintas facetas: históricas, antropológicas, religiosas o literarias. En esta oportunidad se hizo un homenaje de reconocimiento, por su aporte el cine documental del Maule, a Patricio González Colville. Durante el festival se exhibieron, además, tres de sus más aclamadas películas: “La Mirada Perdida en la Niebla”; “Tren Republicano” y “Casa Mac Iver”. Todas ellas centradas en Constitución.

En la inauguración del Festival se exhibió el corto documental “Noticiario de Constitución: 1924-1960”. En ella se hacía una relación filmográfica de esta ciudad en base a antiguas películas en 8 mm; 16 mm y 35 mm en las cuales se pudo apreciar imágenes inéditas de los antiguos marinos fluviales llamados “guanayes”; la construcción de faluchos; el antiguo tren ramal con locomotoras a vapor, en su trayecto Talca-Constitución y el apogeo del balneario de lujo entre 1930 a 1960. Fueron acompañadas, en vivo, por la orquesta juvenil de Constitución, la cual creo una melodía especial al más puro estilo de las viejas películas mudas en blanco y negro.

Además Patricio González Colville fue parte del jurado integrado por el cineasta Juan Carlos Bustamante y la actriz chilena Silvia Novak.

El reconocimiento a la labor documental fue entregado, en la noche de clausura en las dependencias de la fundación Cinecon, por Daniela Del Bosco representante del directorio de la fundación.

En esa oportunidad Patricio González Colville expresó “me siento muy complacido por este reconocimiento a mi cine documental del Maule. No solamente he realizado siete documentales sino que, además, he creado una Cineteca del Maule, en donde preservo películas antiguas de esta región que he podido obtener por donaciones y compra en distintos lugares. El objetivo siempre ha sido la preservación, proyección y exhibición de nuestra memoria maulina”.

Actualmente González Colville es profesor en la Facultad de Cs. Agrarias de la Universidad de Talca.