Social 25-04-2019

Patricio González cumple 55 años como Corresponsal de Diario El Heraldo

- Durante estos años se ha destacado por su labor informativa desde la comuna de Yerbas Buenas

Ayer, Patricio González González cumplió 55 años como Corresponsal de Diario El Heraldo en la comuna de Yerbas Buenas.



La primera información que envió en calidad de Corresponsal apareció publicada en este medio escrito el 24 de abril de 1964.



“Estoy muy agradecido de don Ramón Belmar, director del Diario en esa época, que me dio esta oportunidad, y así también de todos los directores que ha tenido posteriormente este medio de comunicación, los cuales han valorado mi trabajo y me han hecho sentir siempre como parte de esta familia periodística”, indicó.



González recordó también que casi en la misma fecha se transformó en corresponsal de Yerbas Buenas para la desaparecida Radio Soberanía de Linares.

“Par mí es un orgullo mantenerme durante tanto tiempo en esta labor que me apasiona y que me permite dar a conocer las cosas que van ocurriendo en mi comuna, además de tener una visión crítica cuando la situación así lo amerita”, agregó.



A través de estos 55 años, Patricio González ha destacado por su auténtica vocación periodística y sentido de la responsabilidad, hecho que fue resaltado por la dirección de Diario El Heraldo de Linares.