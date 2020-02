Opinión 01-02-2020

Patriotas chilenos



El Rincón de Hilario. Observaciones de un simple chileno

Siempre me ha llamado la atención cuando políticos de renombre, intelectuales y muchos otros personajes de la fauna chilena hablan de patriotismo. Su lenguaje al país está lleno de adjetivos que demuestran su amor casi patológico a la bandera, al himno nacional, la cordillera, el huaso, y todo ornamento que completa la fotografía idílica de esa angosta faja llamada Chile.

Adornan el entorno con soldados que entregaron su sangre a través de la historia para construir y defender este precioso pedazo de tierra. Se llevan también los honores, importantes líderes de nuestras sagradas instituciones que, con su intelecto y amor a la patria crearon las bases fundamentales de poder. Un convivir con claras diferencias étnicas, sociales y económicas. Donde todo está en el lugar adecuado.

Rara vez, estos patriotas reconocen la importancia que ha tenido el campesino, el obrero, la mujer de trabajo, la mujer de casa, el minero, el profesor rural, el intelectual y todos los otros personajes invisibles de nuestra sociedad. Ellas y ellos no cuentan. La mayoría no son de la clase o de la raza adecuada para ser importantes. Sólo les queda hacerse visible de vez en cuando protestando en las calles, en los colegios, en las universidades y en otros lugares públicos. Para los patriotas, esas personas no cuentan, solamente los símbolos importan. Su voz, deseos y necesidades no tienen importancia.

Los patriotas acérrimos son los que usualmente defienden el orden, sus intereses económicos, el sistema que les permite mantener y aumentar su bienestar y privilegios, y su poder de facto. No trepidan en vender las riquezas del país o entrar en convenios con corporaciones extranjeras para explotarlas sin importarles el daño que le puedan causar a esa tierra tan amada por sus habitantes. En ese momento, por el dinero es más fuerte.

Los patriotas, en un pasado no muy lejano lucharon con todo su fervor en contra de “ideas extranjeras a nuestra cultura”. Salieron a las calles, usaron todos los instrumentos a su alcance para luchar por su amado Chile. Buscaron el apoyo de potencias extranjeras para liberarse de esa monstruosa ideología, porque “Chile debe ser para los chilenos, sólo con ideas chilenas”,

Apenas los patriotas llegaron al poder, el símbolo emborrachante llegó a su máxima expresión. Izar banderas para demostrar su chilenismo, desfilar por cualquier razón, celebrar batallas, colgarse medallas, bailar cuecas, ir a los rodeos, modificar la canción nacional, avasallar, asesinar, torturar y hacer desaparecer a los enemigos de la patria, y llorar por este chilito tan lindo era la mejor manera de demostrar patriotismo. Pero los patriotas rápidamente se olvidaron de lo que habían proclamado a los cuatro vientos. No ideas extranjerizantes serían permitidas en nuestro bello país. Llenaron las universidades para implementar ideas foráneas. Convirtieron a Chile en un laboratorio de experimentación económica que ningún otro país se ha atrevido a hacer, incluyendo el país donde el mesías de ese tipo de filosofía económica nació. Todo por en nombre de la patria que tanto aman.

Se cambió la economía, la educación, el rol de los trabajadores en la sociedad sólo como instrumento de capital, el rol del capital para favorecer el capital extranjero, el rol de la mujer para mantenerla subyugada, y el rol de las instituciones de gobierno a favor de la represión. Toda la infraestructura industrial que costó a todos los chilenos cuarenta años desarrollar, se desmanteló o se vendió a precios irrisorios, al igual que las riquezas naturales del amado Chile. En nuevo aparataje fue construido eficientemente y sustentado por el sistema legal de una constitución ilegal y su principio de subsidiariedad y el poder de las armas. El papel del resto de los chilenos era trabajar y obedecer, olvidándose de su dignidad. Los chilenos se hicieron aún más invisibles, solamente un uniforme les permitiría visibilidad. Todo en nombre de la patria que aman.

Vender riquezas naturales, carreteras, bancos, agua, supermercados, ISAPRES, AFPs y todo lo que hace funcionar un país a extranjeros no importó. Reemplazar los productos manufacturados nacionales como calzados, vestuarios, telas, tejidos, la pequeña y mediana empresa por producto de pacotilla a nombre de tratados comerciales internacionales no importó que se cerraran estos emprendimientos y dejar a miles de chilenos sin trabajo, mientras sigamos cantando himnos, izando banderas y bailando cueca, seguiremos siendo chilenos. Que no seamos dueños de nada, no importa. Que un porcentaje alto de ingresos de la mayoría de los chilenos vaya a parar a corporaciones extranjeras y el balance a una pequeña minoría de chilenos, ¡qué importa! Vamos a celebrar la Parada Militar. Que tengamos una de las mayores reservas de cobre y litio en manos extranjeras, no importa, sigamos cantando himnos y mirando fútbol, todo está bien. Que Chile tenga una de las desigualdades más grande del mundo, no importa. ¡Celebremos el dieciocho! Que las instituciones estén corruptas hasta la médula, no importa. Vamos al festival de Viña, eso es lo que mejor representa nuestro éxito.

Pero los patriotas de ahora tienen un problema serio. Los invisibles chilenos se rebelaron. Salieron a las calles sin miedo. Se cansaron de tanto abuso. Los patriotas reaccionaron como era de esperar. ¿Cómo esos desalmados pueden destruir y saquear? ¿Es que no aman a Chile? Cómo pueden destruir nuestros símbolos más preciados, símbolos que nos hacen ser chilenos. Es la mano de los extranjeros que nuevamente quieren destruir. Los patriotas están sacudiendo el polvo de la receta que siempre les ha dado resultado. Somos nosotros los verdaderos defensores del país. Los otros quieren destruir. Recurriremos a todos los medios para mantener nuestra chilenidad, incluyendo un llamado a nuestros valientes y útiles soldados para restaurar el orden, Porque sólo ellos y nosotros amamos realmente a Chile. No importa los cientos o miles mutilaciones de ojos, violaciones sexuales, muertos y violaciones de los Derechos Humanos. ¡Qué importa!

Que hayamos entregado importantes negocios a corporaciones extranjeras, vendido nuestras riquezas naturales al mejor postor, coludido entre nosotros y extranjeros para ganar más dinero, abusado a los consumidores, cometido fraude al fisco, concentrado el poder económico en nuestras manos, robado cada mes parte del ahorro de os chilenos, y reprimido y avasallado a los invisibles, es irrelevante. Nosotros somos los verdaderos patriotas. ¡Viva Chile!

Hilario Machuca.



