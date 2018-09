Opinión 06-09-2018

Paula Jaraquemada



Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia y Geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS.



Durante la época de la lucha por nuestra Independencia, las mujeres tuvieron un papel importante, no solo apoyando a sus hombres, sino muchas veces reemplazándolos incluso en las batallas.

Algunas de las más recordadas por nuestra historia fueron Paula Jaraquemada, Ana María Cotapos, Javiera Carrera entre muchas otras. Por otra parte, muchas mujeres patriotas debieron sufrir los ataques y las vejaciones de las tropas españolas. Tal fue el caso de doña María Cornelia Olivares, una vecina de Chillan que, muy entusiasmada por el anuncio de la llegada del Ejercito Libertador de Los Andes, salió a anunciarlo públicamente a las calles de la ciudad gritando la buena nueva, hasta que los realistas la hicieron prisionera y le raparon la cabeza y las cejas, luego la amarraron a un árbol y así la expusieron al escarnio público por más de cuatro horas. Pasado un tiempo, cuando los patriotas obtuvieron el triunfo en Chacabuco y Maipú, Bernardo O’Higgins la condecoro por su lealtad.

En este mes de la patria y como un reconocimiento a todas esas mujeres que participaron en la Independencia de Chile, entregaré al público lector una breve biografía de algunas de ellas las cuales por su trascendencia, dejaron un recuerdo y reconocimiento en la historiografía nacional, y comenzaré con uno de los personajes más importantes de nuestra Independencia nacional, por su ejemplo, valentía y arrojo: Doña Paula Jaraquemada

Nació en Santiago el 18 de junio de 1768 y cuenta la historia que estaba dotada de nobles virtudes. Distinguiéndose como amante fervorosa de su patria por su elevado y enérgico carácter y por el valor heroico de que dio pruebas en la revolución de la Independencia.

Tras el desastre de Cancha Rayada, un 19 de marzo de 1818, el general José de San Martin avanzaba cabizbajo por el Valle del Maipo hacia Santiago, cuando un extraño grupo a caballo le interceptó el paso. Se trataba de Doña Paula Jaraquemada con sus hijos y algunos inquilinos y capataces de la hacienda de Paine, de su propiedad. La brava y buenamoza mujer ofreció su casa al soldado argentino y a sus hombres, y por si esto fuera poco, refuerzos entre sus trabajadores y la magnífica caballada de la hacienda.

San Martin aceptó tan generosos y oportunos auxilios y pronto se convirtió La Hacienda de Paine en un verdadero cuartel general del ejército en retirada, en donde se reorganizaron las fuerzas patriotas, se atendió a los heridos mediante un hospital militar, y se le dio asilo y comida a todos los que llegaban a luchar por la patria.

Doña Paula, por su parte, proporcionó cuanto necesitaba en aquellas difíciles circunstancias para prepararse a sostener la última batalla que debía tener lugar en los llanos de Maipo. Aquel refugio salvador, ofrecido por un corazón de mujer, fue el centro de las primeras operaciones de la nueva campaña y en él se planearía la venganza por la derrota de Cancha Rayada.

Cumplida su misión tan patriótica con San Martin, se disponía doña Paula a retirarse a Santiago cuando una mañana fue sorprendida por la visita de una partida de soldados españoles, en atención a su notorio patriotismo. Ella se encontraba sentada en uno de los corredores de su casa solariega, tomando el clásico mate, rodeada de su opulencia y por la reconocida belleza de sus hijas.

Los españoles acostumbrados a esas visitas para solicitar víveres, forrajes y animales para la tropa como contribución a la guerra. Al llegar el oficial de la partida española a los umbrales de la puerta de calle, saludó a las señoras con estas breves palabras:

- ¡Las llaves de la bodega!

A lo que ella replicó:

- ¿Necesita usted víveres?

Los tendrá en abundancia.

El soldado contestó:

- Las llaves le pido.

Doña Paula Jaraquemada dijo por única respuesta:

-Las llaves no se las entregaré jamás. Nadie sino yo manda en mi casa.

Ofuscado por la cólera, el oficial ordenó a sus soldados que hicieran fuego sobre esa noble mujer que no permitía la violación de su domicilio. Ella había avanzado hacia los soldados españoles y, tocando con su pecho los fusiles que le iban a dar muerte, los desafío a proceder, con su actitud enérgica y majestuosa. El oficial enemigo y sus subalternos se sintieron dominados por la mirada y la actitud incontrastable de tan valerosa mujer. Loco de furor, mandó entonces que pusieran fuego a la casa para castigar la rebeldía de la propietaria. Doña Paula se volvió al corredor y con el pie hizo rodar el brasero tradicional lleno de carbones encendidos, exclamando:

- ¡Ahí tienen fuego!

Humillado el oficial por tan levantado espíritu, dio vueltas a las bridas de su caballo y partió arrojado por único desquite, un torrente de juramentos. La heroína había vencido con su entereza al invasor de su hogar.

Terminada la guerra de la Independencia, doña Paula Jaraquemada se dedicó a las obras de caridad como otra forma de liberación. Abandonó la frívola sociedad en donde había vivido y recorrió las humildes viviendas de los desvalidos y de los que caían en desgracia, dejando un fuerte recuerdo en esas personas humildes que la veían. Las cárceles, los hospitales y los asilos de los pobres fueron los recintos que frecuentó, consolando los dolores humanos y todas las desventuras.

Hasta poco tiempo antes de su muerte, rigió una prescripción oficial del gobierno que le permitía el libre acceso a las prisiones, donde iba a dulcificar los sufrimientos de los seres que estaban bajo el peso de la ley por sus culpas y en más de una vez salvó a los condenados a la pena capital, recordándose aquella ocasión en la que intercedió para evitar el fusilamiento de una famosa e infortunada delincuente de la época conocida como La Caroca.

La Casa de Corrección de Mujeres de Santiago le debió la instrucción de considerables mejoras que beneficiaron a las detenidas. La caridad fue su apostolado. Llevaba el consuelo de la fe y del socorro a los condenados a muerte y a los desvalidos.

Paula Jaraquemada falleció en Santiago el 7 de septiembre de 1851, a los 83 años.