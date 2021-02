Política 26-02-2021

Paula Narváez, pre candidata presidencial “La nueva constitución, es la nueva alma de Chile”





La militante del partido socialista estuvo conversando con Ricardo Montero Allende, candidato a constituyente en el programa “Hablemos Maule”.

En una dinámica conversación, Ricardo Montero Allende pudo hablar de variados temas con la actual pre candidata presidencial del PS, al referirse a la nueva constitución, Narváez destacó que Ricardo Montero Allende sería un gran aporte para la convención.

“Tú Ricardo, vas a formar parte y eso es, sin lugar a dudas, una enorme oportunidad, uno podría decir que un privilegio, ahí redactando la constitución, la nueva alma de Chile como me gusta decirle a mi”

Les dejamos algunas de las impresiones de esta entrevista.

Pandemia

“El gobierno todavía está a tiempo de plantear una ayuda directa a las familias y también a las pequeñas y medianas empresas, a los y las trabajadoras, que entregue seguridad y disminuya los niveles de incertidumbre y angustia para todo el 2021, no ampliaciones trimestrales o cada dos meses”

“Hay una negligencia de parte del gobierno respecto a este tema -habiendo recursos- porque aquí no estamos hablando de ser irresponsables, desde el punto de vista del gasto público en estas materias, estamos hablando de un país que tiene una situación fiscal que le permite, en caso de tener que endeudarse de poder hacerlo, a buenas tasas, con una salud de su situación fiscal que se lo permite. Los organismos internacionales han dicho que los países que tiene espacio fiscal para endeudarse, endéudense…Por que lo primero que se necesita para reactivar la economía es controlar la pandemia y para esto tenemos un proceso de vacunación a mediano y largo plazo, que no terminará en un mes más…”

Proceso constituyente de Bachelet

“En ese segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, dice vamos a impulsar todos estos cambios y junto con eso vamos a impulsar una nueva Constitución, porque claramente la que tenemos no permite ser la sociedad que debemos ser, que merecemos ser. Chile merece ser de otra forma a como hoy día esta constitución nos amarra, nos limita, es como una camisa de fuerza…entonces en ese diagnóstico correcto, iniciar ese proceso participativo, institucional y democrático como lo hizo la Presidenta Bachelet fue un muy buen ejercicio.

Próximo gobierno

“El próximo gobierno debe tener un programa muy fuerte en materia de agenda social y productiva. Esas cosas van de la mano, para poder movilizar entonces las transformaciones que se requieren, pero esa nueva Constitución va a consagrar ese Estado Social de Derecho y por lo tanto me parece que estamos ene un momento histórico donde va a cambiar cualitativamente nuestro estado y el relacionamiento de las personas y del pueblo chileno con ese estado, y me gusta hablar de la palabra pueblo porque tiene un componente político, porque tiene una entidad política. Por eso es tan importante decir pueblo de Chile, porque el pueblo de Chile es deliberante, porque el pueblo de Chile vuelve a tener la posibilidad de hacer política y de participar activamente, algo que fue despojado con la constitución del 80”

Seguridad

“Para mí es un tema de alta relevancia que no podemos esquivar y es relevante para la estabilidad democrática y que tenemos que tener una mirada desde el estado, seria desde lo público de la seguridad. Porque no se puede privatizar la seguridad como se ha intentado en estos años, al privatizarla el estado pierde injerencia y al perder eso el estado vulnera y fragiliza las propias estructuras del estado para poder enfrentar el crimen, en el delito, etc”.

Carabineros

“Necesitamos una nueva policía para un nuevo Chile, porque Carabineros de Chile con todo lo sucedido sobre todo en este último período tan intenso, con las vulneraciones a los derechos humanos, documentadas por organismos internacionales y nacionales hacen que la legitimidad de esta institución, en la ciudadanía esté absolutamente en entre dicho. No hace nada al respecto, significa dañar aún más a la propia de institución de Carabineros”.