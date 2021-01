Deporte 22-01-2021

Paupérrimo resultado: Deportes Linares consiguió un empate ante Independiente de Cauquenes y se enredó en la tabla



Dirigentes buscarán por secretaría que no haya descenso en Segunda “Profesional”

No fue ni la sombra a lo que observamos ante Lautaro de Buin. Hubo muchos jugadores que bajaron su nivel y su rendimiento lo que se reflejó en el campo de juego. Si bien es cierto fue Linares el equipo que trató de buscar oportunidades para romper la paridad, no tuvo nunca la claridad y la jerarquía para haber cambiado el resultado.

Comenzando el duelo, tempranamente después de un tiro de esquina, Oscar Hernández, tuvo la ocasión para los albirrojos. Cuatro minutos más tarde fue Nazareno Fernández, que falló en la última puntada. Luego sería Josué Ovalle, a los 15 minutos, no sabe si tiró al arco o sacó el centro. La reacción de los “rojos” de Independiente se reflejó en que tuvieron la ocasión con un disparo de Matías Jaime, que desperdició una increíble ocasión de gol. En el minuto 18, el jugador Cristian Retamal, causó peligro con un tiro desde fuera del área, manotazo del arquero David Pérez, y el balón dio en travesaño, se salvaron los dirigidos por Ramon Climent. A esas alturas preocupaba la pérdida del balón en el mediocampo, lo que hizo crecer a los cauqueninos. A los 37 minutos, un centro de Jeremy Silva, un jugador muy rápido que sacó el centro y cabezazo de Matías Ávila, en el punto penal que afortunadamente no le dio dirección, era el gol para Independiente. Climent, se dio cuenta que había algunos jugadores que no estaban en su mejor momento y realizó el cambio, ingresando Aarón Araya por Nazareno Fernández. Finaliza el primer tiempo con un 0 a 0, los primero 45 minutos del clásico del Maule Sur.

En la etapa de complemento, a los 52, un disparo de Josué Ovalle, que da en el travesaño, salvándose el portero Maximiliano Mori. Hubo gritos y llamados de atención de Bastián Irribarra, luego de la perdida del balón en la salida de algunos jugadores. Los técnicos movieron sus pizarras, tratando de buscar romper el cerco, pero se quedaron con las ganas. Al final un duelo bastante parejo que finalizó con la igualdad. Un resultado que fue paupérrimo para los albirrojos que ahora deberán esperar ganar los dos partidos que quedan frente a Colchagua, en el fiscal de Talca y Colina, en la capital de Chile.

BUSCARAN QUEDARSE EN SEGUNDA

El presidente de la Sociedad Anónima Profesional, Mauro Suiz, se aferra a la posibilidad de que no haya descenso: “estamos desanimados, hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pero la verdad es que no nos acompañan los resultados deportivos. No comprendo cómo después de haber hecho un tremendo partido, hoy estuvieron muy bajos. No bajaremos los brazos hasta el final. La idea es conversar con todos los clubes de la Segunda Profesional y que todos nos pongamos de acuerdo para que no haya descenso, porque este no ha sido un campeonato justo, queremos que el próximo torneo sea de 14 clubes. Vamos a pedirles a las autoridades que nos apoyen en esta campaña, para que esta idea se pueda concretar”.

Kurt Zimmerman, dijo que “fue un partido muy complicado, no se nos dio el resultado, ellos se refugiaron y no pudimos abrir ese cerco. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero hay que ganar los próximos dos partidos que faltan”.

En tanto Bastián Irribarra, que recibió un reconocimiento por sus 100 partidos, defendiendo la camiseta albirroja, agradeció el gesto y en relación con el partido dijo que “la idea era ganar este duelo, se nos complicó. No pudimos concretar, estábamos demasiado cansado por el último partido que habíamos jugado en Santiago. Independiente, se refugió y nosotros no fuimos capaces. Somos bien hombres y hay que darlo todo. Nosotros no estamos por salvarnos por secretaría sino que en cancha, porque esto es sin llorar”.

Finalmente, Ramon Climent, manifestó que “fue un resultado con gusto amargo. Nunca, pensé que bajarían tanto su rendimiento algunos jugadores y eso se debe a la tensión a las ganas de jugar, sabemos que hay momentos en que el jugador se bloquea, yo lo entiendo porque también lo viví, se lo que significa. Tuvimos un bajo rendimiento en el control del balón. Quedamos en deuda por el resultado, esperamos que este descanso nos sirva para trabajar en la sumatoria de los 6 puntos que faltan, pero dependemos de otros resultados, lo único que les pido a mis dirigidos es que tengan, personalidad, carácter y la parte psicológica que depende exclusivamente de ellos”.

Con esta paridad, Deportes Linares sumó 17 unidades y se mantienen en la parte baja de la tabla, a dos puntos de Deportes Vallenar con 19 y a tres de Deportes Concepción, con 20 unidades. Uno de los rivales directos será Colina, en el último partido del campeonato.

Ahora la tarea es realizar una buena campaña y principalmente la unión los equipos, con el apoyo de las autoridades de todos los sectores políticos, para que en el presente torneo no haya descenso, o sea, aunque sea una película repetida, nos salvemos por secretaría. Total, a estas alturas, se puede esperar cualquier cosa en el fútbol.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo