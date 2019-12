Policial 26-12-2019

Paz Ciudadana: “la prioridad más clara es la necesidad de mejorar en inteligencia”



El debate en torno a la necesidad de modernizar las policías no es nuevo. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, recuerda que se había iniciado un proceso, ‘especialmente después de las reuniones que se hicieron por la mesa de seguridad. Se planteó la necesidad y se estableció un abanico de 150 medidas en distintos ámbitos’. ‘Evidentemente, no se alcanzaron a implementar’, acota.

Hoy sostiene que la prioridad más clara es la necesidad de mejorar en inteligencia. ‘El primer paso era el BUD (Banco Unificado de Datos), que ha demorado casi 20 años en implementarse. Las policías deben colaborar entre sí y compartir información’, enfatiza el ingeniero. Junto con esto, Johnson cree que es crucial revisar ciertos protocolos de acción. Pero advierte: ‘No basta con establecer un protocolo. Hay que definirlo, capacitar (…) y también hay que preparar a los policías para que puedan aplicar los protocolos con la mente fría, aún en momentos en que la ciudad está sufriendo la crisis más intensa’.

Frente al debate que ha generado el uso de perdigones, añade que hay herramientas disuasivas que permiten ‘hacer un control del orden público de una manera mucho menos violenta’. Menciona, por ejemplo, el uso de cámaras que registran tanto el actuar policial como el de los manifestantes y cuyas imágenes no se pueden borrar o intervenir.