Política 21-05-2020

PC Maule Sur plantea peligro en uso de cloro adquirido por Municipalidad de Linares



El Partido Comunista en el Maule Sur, mediante un comunicado de prensa, manifestó el riesgo del uso del cloro adquirido por la Municipalidad de Linares, proceso cuestionado recordemos, por la adquisición y precios.

El texto expresa “su preocupación por los hechos acaecidos en el Municipio de Linares por la compra de cloro no etiquetado y eventualmente a un sobreprecio.

Hace unas semanas fue denunciada ante la Contraloría General de la República la compra de 6 mil bidones de cloro no etiquetado y adquirido en una polémica compra ejecutada por la administración del alcalde Mario Meza.

El uso de cloro no etiquetado ha sido una práctica denunciada desde el 2003 por el SERNAC y la asociación de Productores de Cloro Envasado de Chile (PCECH), instancia en que ambas entidades han reportado que el cloro a granel, el que se vende sin etiquetas, es una fuente inminente de exposición al Dicromato de Potasio, una sustancia muy tóxica utilizada para colorear “el cloro” y de esta forma engañar a los consumidores.

En la polémica compra realizada por el municipio linarense, se ha explicado que estos miles de bidones de cloro se utilizarán para desinfectar espacios educacionales, aduciendo una urgencia de la compra por el alcalde. Sin embargo, el uso de este cloro ilegal pondría en serio riesgo la salud de estudiantes y jóvenes de la comuna. De sobre manera el personal educativo y los auxiliares de aseo estarían expuestos con un mayor riesgo para su salud pues realizarían las labores de limpieza del mobiliario y los espacios, manipulando un producto de desconocida calidad y concentración”.