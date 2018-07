Nacional 29-07-2018

PDI alerta sobre casos de «Sextorsión» en Chile: Bandas actúan desde el extranjero y no paran de pedir dinero

El mensaje ya se había hecho conocido en algunos países de latinoamérica, pero aún no llegaba a Chile. «Sé que XXX es una de tus contraseñas, así que vayamos directo al grano», parte diciendo el correo electrónico que hace cuatro días recibió una joven en Santiago y que termina pidiendo un millonario pago a cambio de no enviar un video. De acuerdo al remitente, identificado como «Charmane Jupp», este había logrado hackear su computador, teniendo acceso a la pantalla y cámara. Así, la grabó mientras miraba un sitio con material pornográfico y accedió a su lista de contactos en Facebook. El plazo para entregar los más de $4 millones -7 mil dólares- demandados mediante una moneda virtual que no deja registro era de 24 horas. Y si bien el hecho de que el correo revelara efectivamente una de sus claves la hizo dudar, no accedió y finalmente la amenaza nunca se concretó. Este tipo de casos son conocidos como «sextorsión», donde un grupo de personas, especialmente del extranjero, amenaza a un usuario con la publicación de videos o imágenes íntimas. Hasta la fecha, la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, no ha recibido denuncias con este tipo de mensajes, pero aún así advierten no ceder a las peticiones. «La primera recomendación es no enviar nunca el dinero, y luego está cerrar por unos meses los sitios que se mantengan con este tipo de claves. Sino, cambiar las contraseñas», señaló el comisario Eduardo Albornoz, agregando que «Y si efectivamente la persona tiene una foto o video comprometedor de la víctima, que no piense que por pagarle van a eliminarlo, porque operan bajo amenazas reiteras que nunca paran». «Son grupos concertados, donde cada integrante tiene un rol» En cuanto a este tipo de extorsiones virtuales, la brigada especializada de la PDI sí ha registrado 14 denuncias bajo otro tipo de modalidad, la cual se concreta en su mayoría a través de Skype o Facebook. «Ocurre que personas que andan buscando perfiles eróticos agregan cuentas al azar y ahí comienzan una conversación por temas normales, hasta que toma un tinte sexual.