Policial 25-01-2018

PDI Cauquenes detiene a imputado por violación

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Cauquenes detuvieron a un sujeto, de 28 años, imputado por el delito de violación que habría afectado a una joven de 18 años, con quien el detenido mantuvo previamente una relación sentimental.



De acuerdo a los antecedentes policiales, los hechos se habrían suscitado durante la noche del pasado martes, en la vía pública, cuando el imputado, quien aún no se resignada del término de la relación, abordó a la víctima obligándola por medio de la fuerza a subir a su vehículo, trasladándola hasta un sector rural camino a Quirihue.



Según la versión de la propia víctima, fue en ese lugar donde habría sido violada por su ex pareja, quien posteriormente la lleva en su automóvil hasta la casa de una amiga de la afectada, solicitándole que no le cuente a nadie lo sucedido.



Sin embargo, la víctima fue trasladada hasta el hospital base de Cauquenes y tras ser asistida, denunció el hecho al personal de Carabineros. Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la PDI concurrieron hasta el domicilio del imputado de iniciales G.A.P.O., donde fue detenido la madrugada de ayer por el delito flagrante de violación.



El detenido, quien no mantiene antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Cauquenes para la respectiva audiencia de control de detención, mientras que los antecedentes del caso fueron derivados a la fiscalía local.