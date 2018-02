Nacional 17-02-2018

PDI confirma detención de Ricardo Palma Salamanca en Francia

Durante la mañana de este viernes se confirmó la detención en Francia del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, autor del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán en 1991. El ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), se encontraba en el país galo desde junio de 2017, lugar hasta donde llegó acompañado de su pareja Silvia Paulina Brzovic Pérez, quien es acusada del secuestro de Cristián Edwards, hijo del fallecido dueño del diario El Mercurio, el 9 de septiembre de 1991. En diciembre del mismo año se reveló que Palma Salamanca estuvo detenido en el mismo territorio durante 12 días en junio de 2017, sin que las autoridades chilenas fueran informadas.

Palma se encontraba prófugo desde 1996, cuando escapó, en conjunto con otros ex frentistas, en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad.

La Policía de Investigaciones afirmó a La Tercera que el Ministro Mario Carroza hablará sobre la detención en algunas horas.