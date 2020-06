Policial 16-06-2020

PDI de San Javier detiene en flagrancia a delincuente



Durante las últimas horas, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Javier, tras un control policial efectuado en dicha comuna, logran detener de manera flagrante, por el delito de robo en lugar no habitado, a un sujeto, quien portaba una caja con implementos de seguridad y bidones de cloro, los que fueron sustraídos desde las bodegas de la ex Escuela José Manuel Balmaceda.

Es así que tras el procedimiento que fue alertado por los detectives de la Bicrim San Javier, se percatan que un sujeto estaba escalando por la pandereta del recinto portando una caja, éste último al ver la presencia policial, huye del lugar, dejando las especies esparcidas por el sector. Inmediatamente, se produce una búsqueda para detener al sujeto, logrando su aprehensión con éxito, quien de acuerdo a lo instruido por la fiscal de la Macro Zona Sur, pasará a control de detención. Las especies recuperadas corresponden a piolas de seguridad y bidones de cloro, todo avaluado en 300 mil pesos y se presume que serían comercializadas en el mercado informal.

El sujeto cuenta con antecedentes policiales por el mismo delito, además de una orden vigente de arresto emanada por el Juzgado de Policía Local de la comuna de Maipú, Región Metropolitana, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de San Javier para su respectiva audiencia de control de detención, por los delitos de robo en lugar no habitado, además de infracción al artículo 318 por poner en peligro la salud pública.