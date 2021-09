Policial 23-09-2021

PDI DETECTA LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN LINARES



Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (DEMIG) de la PDI de Linares, mientras prestaban colaboración en un procedimiento policial, detectaron al interior de un predio, la presencia de extranjeros que habrían efectuado ingreso por paso no habilitado al territorio nacional.



El hecho se registró en la jornada del viernes pasado, en el sector Huapi Bajo de la comuna de Linares, lugar donde detectives DEMIG efectuaban un empadronamiento, detectaron al interior de un inmueble habitado, la presencia de 20 extranjeros quienes no mantenían ningún tipo de identificación nacional, declarando haber realizado ingreso clandestino a Chile, por el norte del país, y que se encontrarían trabajando en labores agrícolas en una empresa de Talca, sin aportar más antecedentes de su empleador o lugar de desempeño. Del mismo modo, señalaron no haber realizado ningún tipo de trámite tendiente a regularizar su situación migratoria, a la fecha.



Ante tal situación, los detectives denunciaron a todos los extranjeros por Infracción al Art. 69, Decreto Ley N° 1.094 de Extranjería, quedando sujetos a control de firmas mensuales.