Policial 23-03-2021

PDI EFECTÚA FISCALIZACIONES A LOCALES DE COMPRAVENTA DE METALES



Detectives del equipo Mercado de Bienes Robados (MEDBRO) de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Linares fiscalizaron a locales de compra venta de metales y desarmadurías de la comuna de Cauquenes, en la Regional del Maule.





La fiscalización se llevó a cabo el día viernes recién pasado, donde los detectives de esa brigada especializada de la PDI, efectuaron diversas fiscalizaciones a locales de compraventa de metales, chatarrerías y desarmadura de vehículos en la comuna de Cauquenes, detectando que al interior de dos locales la existencia de vehículos en desarme que no contaban con sus actas de procedencias, como además se efectuó la fiscalización a talleres de mecánica automotriz, los cuales no contaban con sus respectivas órdenes de trabajo para los vehículos que se mantenían en su interior.





Por otra parte, en la misma fiscalización los detectives detectaron que en los locales fiscalizados no contaban con la debida autorización municipal para su funcionamiento, es decir no poseían patentes municipales, siendo denunciados ante el municipio.





La jefa de la BIRO Linares subprefecta Lorena Muñoz señaló “la PDI está facultada para fiscalizar locales comerciales dedicado a la compra y venta de metales, lugar donde los detectives al momento de la fiscalización solicitan a los encargados de los establecimientos la exhibición de las respectivas actas de procedencia por los artículos que hay en el lugar.





En relación a la importancia de las actas de procedencia la subprefecta señaló “este documento permite respaldar al locatario que los bienes que están comercializado no son objeto de delito”; para adquirir dicho documento el locatario o administrador del local comercial deberá concurrir a dependencia de la PDI para solicitarlo, esta acta de procedencia evitara que sujetos puedan comercializar artículos robados y por lo tanto no ser involucrados (locatarios) en el delito de receptación” puntualizó la jefa BIRO Linares.