Policial 25-09-2021

PDI efectúa diversas fiscalizaciones a la Ley Extranjería en la provincia de Linares



Detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacional (DEPI) Linares, en conjunto con detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Linares y apoyados por la Brigada Investigadora de delitos Sexuales (Brisex) de la misma ciudad, efectuaron diversas fiscalizaciones a la ley de extranjería en distintos sectores residenciales de la comuna de Linares.



En la fiscalización realizada el día miércoles recién pasado en horas de la tarde en sectores residenciales de esa ciudad, detectives del DEMIG Linares y junto a las unidades de apoyo lograron la ubicación de tres domicilios cercanos entre sí, los cuales operaban como residenciales clandestinas, donde en su interior se fiscalizaron un total de 51 personas de nacionalidad extranjera, los que no contaban con ningún tipo de identificación como tampoco de algún documentos que los autorice su ingreso y su permanencia en el país.



En el procedimiento policial los ciudadanos extranjeros al ser entrevistados declararon haber ingresado a nuestro país por el norte de Chile de forma furtiva y con la única intención de trabajar en labores agrícolas, cosa que hasta la fecha no habían logrado.



Asimismo en sus declaraciones señalaron no haber realizado ningún tipo de trámite referente a regularizar su situación migratoria hasta la fecha de la fiscalización.



En total en la fiscalización realizada por el DEPI Linares, fueron denunciadas ante la autoridad administrativa las 51 personas de nacionalidad extranjeras por infracción al Art 69 de la Ley de Extranjería, quedando sujetos a control de firmas mensuales con ese departamento de Migraciones de la PDI.