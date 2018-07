Policial 10-07-2018

PDI entrega consejos para evitar ser estafado al arrendar una propiedad en vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno se convierten para muchos en una oportunidad ideal para tomar un descanso a mitad de año y viajar en familia. Si va a arrendar una casa o departamento no deje que nada arruine su panorama y evite ser estafado.

Para poder resguardarse, la Policía de Investigaciones de Chile junto al Círculo de Corredores de Propiedades, entregaron siete consejos para tener presente antes de realizar un arriendo:

- Si va a realizarlo por medio de una corredora, fíjese que la empresa que publica la propiedad en arriendo esté certificada, cuente con una dirección establecida y un número fijo donde contactarse. Una buena opción es revisar las que están asociadas al Círculo de Corredores de Propiedades, en www.circulodecorredores.cl

- Evite pagos por adelantado. De lo contrario, hágalo idealmente en las oficinas de la corredora y no mediante una transferencia.

- Esté en alerta si el valor del arriendo es excesivamente bajo y si el propietario le dice que vive afuera y le pide una transferencia por adelantado. Esta es la estafa más común en Internet. Habitualmente el estafador escribe una mezcla entre español y otros idiomas en los correos que se intercambian, pide que se deposite por adelantado para ir a ver la propiedad, aludiendo a que las llaves las tiene el conserje o cuidador.

- Mire bien las fotografías que se muestran en el aviso. Habitualmente, los delincuentes utilizan imágenes sacadas de Google para la publicación fraudulenta, por lo que se pueden rastrear en la web para saber si hay duplicidad en otros arriendos.

- Si es factible visite la propiedad antes de transferir el adelanto y luego exija un comprobante del traspaso de dinero.

- Firme un contrato para resguardarse. Si bien la ley establece que para arriendos inferiores a tres meses no es necesaria su celebración, se considera una buena práctica que protege a ambas partes.

- En el contrato se deben establecer todas las “promesas” de la publicidad que lo hizo tomar la decisión y especificar claramente con qué cuenta el inmueble (inventario).