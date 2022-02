Social 24-02-2022

PDI entrega recomendaciones para la compra de útiles escolares

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI de Talca, entregan recomendaciones y hacen un llamado a no adquirir productos falsificados en el comercio informal ya que podrían ser perjudiciales para la salud de los hijos.

En esta fecha los padres y apoderados están realizando los últimos preparativos para el ingreso a clases, y la lista de útiles escolares es una de las acciones que más complican a las familias por la amplia variedad de artículos disponibles.

Y es justamente este punto donde los detectives de la BRIDEC Talca, quieren hacer un llamado a las familias a adquirir artículos y libros escolares originales, ya que en algunos casos se desconoce con los elementos que están fabricados y pueden llegar a ser tóxicos.



Recomendaciones:

Al Adquirir textos escolares, o libros de lectura complementaria, observa su portada, el libro falsificado normalmente tiene colores o imágenes poco nítidas.

Fíjese en su papel, el papel del libro falsificado o pirata no es de buena calidad, carece de brillo, sus páginas son delgadas y suelen ser transparentarse.

Mire su tamaño, el tamaño del libro falsificado no es del tamaño original, en tanto la encuadernación de un libro original es resistente y sus páginas no se desprenden fácilmente.

Y al elegir útiles escolares, observe que estos no sean tóxicos, sean de origen conocido y garanticen durabilidad.

Las temperas, lápices de colores o pegamentos falsificados, no son seguros para nuestros niños, ya que ignoramos su origen y contenido.

Cuide su salud y dinero adquiriendo productos originales y no sea partícipe de un delito, exija su boleta y compre en lugares autorizados.



En las compras por internet ten presente lo siguiente:



- Siempre sospecha de sitios que tienen todos sus productos a mitad de precio u ofertas muy por debajo del valor habitual.

- Revisa que el sitio tenga número de contacto y oficina comercial de Chile.

- No ingreses a sitios que ofertan productos a través de SMS ni proporciones datos bancarios o electrónicos a través de esta vía.

- Digita en el buscador el nombre de la persona o sitio web donde estas comprando, para saber si existen reclamos previos.