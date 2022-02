Policial 02-02-2022

PDI entrega recomendaciones por asfixias por sumersión en época estival



Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Curicó, explicaron que bastan 5 centímetros de agua y 30 segundos bajo ella para provocar secuelas neurológicas.

Un llamado al autocuidado y a ser responsables al momento de bañarse en piscinas, lagos, ríos o playas realizó la BH Curicó, para así prevenir accidentes por asfixia por sumersión.

Según agregaron desde la brigada especializada, la cantidad de agua requerida para ahogarse son 5 centímetros, bastan 30 segundos bajo ella y 3 minutos sin recibir maniobras, para provocar graves secuelas neurológicas y, en los casos más graves, la muerte.

Entre algunas importantes, explicaron: no consumir bebidas alcohólicas; bañarse solo en playas, ríos y balnearios habilitados; avisar a parientes o cercanos dónde están pasando las vacaciones; estar acompañados; nunca perder de vista a los niños en lugares con agua; y se recomienda vaciar piscinas inflables una vez que se han ocupado.

Además, es fundamental instalar rejas alrededor de las piscinas; el uso de un chaleco salvavidas apropiado para la edad y peso, y que esté certificado por un organismo oficial; y enseñar a los niños a no correr alrededor de las piscinas, y a que no hay que dar saltos o piqueros.