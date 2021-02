Policial 09-02-2021

PDI identifica menos denuncias por maltrato animal durante 2020: Pandemia sería la clave

La Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente Metropolitana (Bridesma) indicó que el año pasado bajaron en más de 180 las denuncias en comparación al 2019.



La Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente Metropolitana (Bridesma), perteneciente a la PDI dio a conocer que el 2020 hubo una baja en las denuncias por maltrato animal en comparación a 2019. Según las cifras, el pasado año se registraron 181 denuncias menos que el 2019. Pues ese año se acogieron 571, mientras que en 2020 la cifra bajó a 390.

Esta situación, según en jefe de la Bridesma, el subprefecto Ernesto León se debería al apego que generó la pandemia entre los dueños y las mascotas. "Hay un componente social, la pandemia ha generado que la comunidad esté más cercana a los animalitos. Se han vuelto verdaderos compañeros y han sido mejores acogidos en las familias.

No ha habido un aumento en maltrato o abandono versus lo que fue el 2019, así que hemos notado que la gente ha estado más cercana a sus mascotas, ya que están encerrados con ellos", aseguró el subprefecto León a Emol.



Otro factor, también ocasionado por la pandemia, se debe a la restricción de movilidad que han tenido los chilenos, pues según el vocero de la Bridesma, el comisario Francisco Valdenegro: "La pandemia, disminuye el tema del desplazamiento y la gente no está denunciando tanto como antes. Lo mismo pasa en cualquier tipo de cuartel". Las denuncias que presentaron mayor baja, fueron las que derivan en "orden de investigar" por parte de la PDI, ya sea por la Bridesma o por otra unidad especializada.

Estas son las que presentan mayores agravantes, es decir, en las que el animal manifiesta agresiones físicas notorias. Estas últimas, además, son las denuncias más recurrentes que recibe la institución. Sin embargo, los casos de maltrato animal se siguen registrando en tiempos de pandemia.

El 3 de febrero, en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, un ciudadano colombiano cuya identidad se mantiene resguardada, viajó hacia Chile con dos perros Bulldogs Francés en su maleta con el fin de evitar los controles y pagar por los permisos de los caninos.

Si bien los animales llegaron al país en buenas condiciones, el hecho fue considerado maltrato animal, ya que el viaje presentó incomodidad para ambos perros. Pues las altas temperaturas, la privación de agua y el espacio muy reducido son agravantes del delito de maltrato animal.

Por lo anterior, personal del Área de Inspección Secundaria de la PDI, concurrió hasta la zona del control aduanero. El pasajero colombiano fue detenido por el delito de maltrato animal, según el Art. 291 bis del Código Penal, quien por instrucción de la fiscal de turno, quedó en libertad, pero fue citado a declarar bajo el Art 26. "Al momento de llegar, al no presentar los documentos pertinentes fue detenido, pero la Fiscalía solicitó que el veterinario de turno revisara los perros, lo cual demostró que no presentaban ningún tipo de daño, se encontraban en buenas condiciones.

Por esto quedó en libertad y luego de pagar los permisos, pudo llevarse a los dos animales", indicó el jefe Departamento de Inspección, el subprefecto Harry Cerda a este medio. Los antecedentes de este caso fueron entregados a la Bridesma, quienes se encuentran a la espera de las instrucciones de Fiscalía para conocer si deben realizar las investigaciones a este delito. "Debemos esperar si Fiscalía nos envía una orden de investigar el caso y qué pasó con la personas", confirmó el subprefecto León.