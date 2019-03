Nacional 27-03-2019

PDI incautó fichas y notas de enfermería de prematuros que fallecieron en clínica

Hasta las dependencias de la Clínica Alemana, en la comuna de Vitacura, llegaron detectives de las brigadas de Cibercrimen y Homicidio de la PDI para realizar una diligencia en el marco de la indagatoria por la muerte de dos prematuros en 2018. Por orden del 4° Juzgado de Garantía, los policías incautaron antecedentes digitales relacionados con las víctimas fatales, así como también de aquellos menores que fueron afectados en distintos centros médicos y no fallecieron.

Ante el procedimiento, el fiscal Felipe Sepúlveda, jefe de Alta Complejidad Oriente, precisó que se trata de "fichas clínicas, notas de enfermería y antecedentes que se encuentran efectivamente en los sistemas y bases de datos de la clínica". En tanto, el comisario Héctor Rodríguez añadió que, "por la inmediatez, no se han levantado computadores y especies, sino básicamente registros que se van a llevar en dispositivos de almacenamiento externo para disponerlo de forma más rápida y eficiente al Ministerio Público". Las muertes de los recién nacidos ocurrieron el 14 y 15 de febrero del año pasado. La principal causa señalada desde ese entonces refiere al consumo de un suplemento alimenticio que habría estado contaminado con la bacteria Enterobacter cloacae En dicha oportunidad, el establecimiento asistencial afirmó que el nexo entre todos los casos era la alimentación parenteral producida por Red Sana, mientras que esta última descartó algún tipo de problema. Ya en octubre, el Instituto de Salud Pública (ISP) determinó sancionar con multa máxima -$48 millones- al laboratorio tras comprobar la presencia de la bacteria en la nutrición dada a los pacientes fallecidos, así también como en la sangre de otros niños atendidos en ese y otros centros.