Policial 23-12-2016

PDI Linares concreta operativo de fiscalización a locales de compraventa de metales

Tras las últimas diligencias policiales que permitieron recuperar más de tres toneladas de cobre de tendido eléctrico, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) de la Región del Maule inició una estrategia integral para atacar la comisión de robo de cable.

En ese contexto, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Linares, en conjunto a detectives de la Brigada de Delitos Económicos y de Asesoría Técnica de esta ciudad concretaron un operativo simultáneo en diversos locales destinados a la compra y venta de metales en toda la comuna.

Así lo explicó la jefa de la Bicrim Linares, subprefecto Lorena Muñoz, quien destacó el despliegue policial en dichos recintos comerciales. “Más de 20 policías fiscalizaron 6 locales con el propósito no sólo intentar de detectar cobre o especies adquiridas de forma ilegal, sino que además constatar en terreno que el comercio cuenta con la documentación que acreditara la legítima procedencia”, dijo la jefa policial.

De acuerdo a la subprefecto, esta fiscalización responde a una estrategia policial para enfrentar el delito de robo de cables focalizando esfuerzos no sólo en quienes cometen el robo del tendido eléctrico, sino que también a quienes pueden comprar este tipo de especies derivadas de ilícitos. “Cuando se roba cable de conductores el mayor perjuicio lo percibe la propia comunidad ya que deben soportar cortes del suministro”, dijo.

Aunque esta acción no generó personas detenidas ni especies incautadas, la fiscalización permitió marcar presencia policial en estos recintos comerciales. Según la PDI, continuarán desarrollando este tipo de operativos.