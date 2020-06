Policial 20-06-2020

PDI Linares saca de circulación amonio cuaternario, cloro y alcohol gel, que no contaban con autorización sanitaria



Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Linares, logran la detención de un sujeto de 61 años de edad, por el delito flagrante contra la salud pública, al elaborar y comercializar amonio cuaternario, cloro y alcohol gel que no contaban con la autorización sanitaria correspondiente.



Conforme a la investigación y en el desarrollo del procedimiento efectuado por detectives integrantes de la Fuerza de Tarea para la investigación de delitos contra la salud pública, oficiales del Bridec Linares y Bidema Metropolitana junto a fiscalizadores de la Seremi de Salud de la Región del Maule, se trasladan hasta un local comercial, ubicado en el centro de la ciudad, donde se vendían productos destinados a la limpieza y desinfección, sin la autorización sanitaria del Instituto de Salud Pública, único organismo habilitado para aprobar la elaboración de estos productos.



En el operativo, se detuvo al dueño del local comercial, y se incautó 504 litros de amonio cuaternario, 295 litros de cloro gel y 242 litros de alcohol gel, además de envases que no tenían su rotulado, cuyo avalúo corresponde a $4.256.000 pesos.



Cabe hacer presente que, al interior del local funcionaba un laboratorio no autorizado, donde producían y envasaban, productos antisépticos y de limpieza, razón por la cual funcionarios del Servicio de Salud, instruyeron un sumario sanitario y se dispuso la clausura de funcionamiento del recinto.





El sujeto no registraba antecedentes policiales, y por instrucción del fiscal de turno de la macro Zona Sur, del Ministerio Público, fue dejado en libertad. La mercadería incautada fue enviada al laboratorio del Instituto de Salud Pública, para su evaluación.