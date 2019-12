Policial 22-12-2019

PDI Maule recibe equipamiento tecnológico

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), con el propósito de renovar los equipos computacionales y telefonía celular a nivel nacional que se encuentran obsoletos, está implementando un proceso de restructuración encabezado por la Jefatura Nacional de Innovación y Tecnologías de la Información (Jenainti).

Es por ello que este 20 de diciembre, se realizó la ceremonia de entrega de 95 equipos computacionales de última generación con sistema del tipo All in One (AIO) y 95 teléfonos celulares de gama media, para ser distribuidos en todas las unidades dependientes de la Región Policial del Maule.

En la ocasión, que contó con la presencia del personal institucional, el Jefe de la Región Policial del Maule, prefecto inspector Juan Vergara Báez destacó “la importancia de esta significativa entrega de equipamiento tecnológico, que se enmarca dentro de uno de los pilares de nuestro plan estratégico 2017-2022, siendo primordial contar con el equipamiento y recursos tecnológicos necesarios para desarrollar eficientemente el trabajo policial de todas las unidades que conforman la región del Maule”.

Esta renovación no sólo garantizará un buen servicio a las personas, sino que también fortalecerá la calidad de las investigaciones y de las acciones en el control migratorio.