Policial 09-09-2018

PDI recupera animales sustraídos al ex gobernador Luis Suazo en Longaví

Durante las últimas horas Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Linares recuperaron la totalidad de los vacunos sustraídos al ex gobernador de Linares y ex concejal de Longaví, Luis Suazo Roca.



De acuerdo a lo informado por la Jefa de Unidad Subprefecto Lorena Muñoz Vidal, luego de un silente trabajo basado en la inteligencia policial y la permanente coordinación con la comunidad los funcionarios policiales lograron ubicar los animales sustraídos al interior de un predio en la comuna de Retiro. No hubo detenidos.



La policía hace presente que muchas veces las bandas dedicadas a cometer el delito de abigeato, aprovechan la existencia de lugares apartados o de escasa presencia poblacional para esconder los objetos de su delito a la espera de poder comercializarlos o llevarlos a su destino final, razón por la cual hizo un llamado a la comunidad para estar alertas a la presencia de sujetos o vehículos extraños especialmente en los sectores rurales que pudieren estar vinculados a este tipo de delito e informar de manera inmediata a la PDI ya sea en sus diferentes cuarteles policiales o llamando al nivel 134 ,teléfono de emergencia que funciona las 24 horas del día.