Policial 31-08-2018

PDI regresa computador tras robo en San Javier



La PDI, a través de la Brigada de Robos, BIRO, logró la recuperación y posterior entrega a su propietaria de un notebook marca HP, avaluado en $350.000, el cual había sido sustraído a fines de junio desde un domicilio particular del sector Nirivilo, de San Javier.

Dicho equipo fue recuperado por personal BIRO, mientras realizaban otra investigación por el mismo tipo de delito ocurrido en el sector de Orilla de Maule de Yerbas Buenas.

En esta investigación se ubicó a un particular que mantenía en su poder el notebook en cuestión y otro de la misma marca, avaluado en $500.000. Se logró ubicar a los dueños de los notebooks, siendo entregado el primero de ellos a su dueña, mientras que el segundo se entregará este día viernes.

En cuanto al particular que mantenía en su poder los equipos, fue entrevistado y está a la espera de citación por parte de la Fiscalía.