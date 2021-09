Policial 18-09-2021

PDI y Coordinación Regional de Seguridad Pública realizaron campaña para evitar el delito de estafa

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Talca, junto al Coordinador Regional de Seguridad Pública, Rodrigo Salazar, efectuaron una campaña de difusión denominada “Que No Te Secuestren el Whatsapp”* tendiente a educar a la comunidad sobre el delito de Estafa que se origina por la sustracción esa aplicación.

La actividad permitió entregar una serie de recomendaciones y guías a la comunidad para evitar ser víctima de este delito, previo a Fiestas Patrias.

Los detectives junto al coordinador Regional de Seguridad Pública, Rodrigo Salazar ,entregaron una serie de dípticos educativos, donde se orientó a ciudadanía las medidas de seguridad que las personas deben tomar para no ser víctima del delitos de estafa, como es la activación del proceso de verificación de la aplicación Whatsapp en dos pasos, proceso clave para no caer en el engaño y no se víctima de clonación.