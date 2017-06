Crónica 08-06-2017

PDI y docentes del Instituto Comercial bordaron temática del tráfico y consumo de drogas

Hasta la biblioteca del Instituto Comercial llegó el Subcomisario de la Policía de Investigaciones, Luis Troncoso, para dictar una charla sobre la Ley 20.000 a todos los profesores del establecimiento. Esta ley tipifica delitos y faltas relativas al tráfico y consumo de drogas.

La actividad fue organizada por profesionales del Departamento Psicosocial del liceo, quienes constantemente están a la vanguardia en el tratamiento de la problemática que genera el consumo de sustancias ilícitas, con el fin de prestar apoyo y orientación a los estudiantes.

Se trataron temas como los distintos tipos de drogas, las insólitas formas que tienen los delincuentes para ingresarlas al país, la interacción con las sustancias lícitas y los dañinos elementos que usan los traficantes para aumentar el volumen de sus dosis. El policía también explicó lo que significa tráfico y microtráfico, destacando que simplemente cambiar de lugar una droga, independiente de la cantidad, es considerado un delito. La autoridad también se encargó de aclarar que la Ley 20.000 no ha sufrido modificaciones y que el cultivo o consumo de cannabis, floripondio, hongos o cactus alucinógenos, sigue siendo ilegal y se sanciona con penas de presidio y multa.

Sin embargo, lo más importante para el Subcomisario de la PDI fue dejar en claro que la sustancia no es el problema, sino las nefastas consecuencias que provocan los traficantes y los consumidores sobre el bien común.

“Todos de alguna u otra forma vamos a ser vulnerados y muchas veces no tomamos el rol que nos corresponde socialmente porque la droga no ha tocado mi puerta o porque no tengo ningún hijo drogadicto, pero ¿qué pasa si el día de mañana uno de nuestros seres queridos es asaltado o violentado por un individuo que necesita obtener droga?. Este no es un problema que las policías tengan que asumirlo y solucionarlo, sino que es un asunto de todos, de los alumnos que ven a sus compañeros consumiendo droga, de los profesores, de los paradocentes, inspectores, psicólogos, apoderados, equipos psicosociales, auxiliares; y qué mejor que mantener sectores protegidos porque hoy en día la droga está en todas partes”, aseveró.