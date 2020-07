Policial 30-07-2020

PDI y Fiscalía Regional alertan a la ciudadanía sobre posibles ciberestafas



La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en coordinación con la Fiscalía Regional, junto con entregar recomendaciones y alertar a la ciudadanía respecto a las ciberestafas que podrían ocurrir con respecto al retiro del 10% de fondos previsionales, realizaron un punto de prensa para dar a conocer los alcances de estos delitos, todo ello, debido a que los ciberdelincuentes buscan nuevas formas de captar la atención de posibles víctimas de sus fraudes y estafas.



Por tal motivo, es importante que los usuarios de internet se familiaricen con las medidas de seguridad, tanto del uso general de la red como de las aplicaciones que utilizan.



A continuación, les entregamos algunas recomendaciones:





• En caso de recibir un mensaje de un remitente desconocido o sospechoso, recurrir a los canales oficiales como sitios web o teléfonos, nunca a través de un link recibido por SMS, WhatsApp o correo electrónico.



• Estar atento frente a páginas falsas que pueden aumentar en este período. La recomendación es no usar buscadores para dar con el sitio oficial de nuestra AFP sino que escribir directamente la dirección completa en el navegador. Ello reduce la posibilidad de ser dirigidos a páginas muy similares a las originales y que son creadas con el fin de captar nuestra información personal.



• Siempre desconfiar de mensajes que no se están esperando, especialmente si éstos nos invitan a descargar archivos o entrar a un link.



• Revisar la redacción. Muchos de estos mensajes fraudulentos poseen faltas de ortografía, no tienen coherencia y son demasiado informales.



• Mantener nuestros antivirus, antimalware y sistemas operativos siempre actualizados.



• Nunca compartir información personal (nombres, fotografías de cédulas de identidad, claves de tarjetas de transferencias) a terceras personas.



La PDI en la Región del Maule, ha dispuesto de un número de turno para que la ciudadanía pueda realizar sus denuncias, en caso de ser víctimas de algún ilícito de este tipo en el +56942074853 o a través del correo electrónico bridec.tca@investigaciones.cl y recuerda que puedes revisar estos y más consejos en la cuenta de Twitter @PDI_Maule.