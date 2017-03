Política 01-03-2017

Pdte. del PPD: "La coalición de la Nueva Mayoría no está en riesgo".

Desde La Moneda y terminada la reunión de coordinación semanal entre los partidos de la Nueva Mayoría, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, se refirió a las prioridades legislativas durante marzo y a los temas que se trataron en el comité político.

De acuerdo a la proyección de la Nueva Mayoría y sobre el debate entre el PC y la DC dijo que entienden que hay diferentes posturas desde cada partido, que se respetan y que eso no va a afectar la unidad de la Nueva Mayoría. "La coalición requiere un candidato único, requiere un programa de trabajo y requiere una primaria en la cual estamos todos por participar", dijo Navarrete.

"El episodio con Cuba no va a influir en la política interna y entendemos que hay diferencias claras entre los partidos, en ese sentido lo que vimos hoy es que se respetan esas diferencias y la coalición no está en riesgo", indicó.

Respecto a los dichos de Piñera quien expresó que "en la Nueva Mayoría hay gente que no trabaja", el presidente del PPD confesó que "La oposición tiene un sistema de descalificación y hoy vemos que han pasado a descalificaciones personales, nosotros creemos que la derecha y especialmente Sebastián Piñera deben disminuir su agresividad". "No se pongan nerviosos que la justicia tiene que operar en base a la transparencia", comentó.

Van Rysselberghe: "Acusan a Piñera para enlodar su imagen y no perder la Presidencia".



Desde la UDI, la presidenta del Partido, Jacqueline Van Rysselberghe se refirió a las acusaciones en contra de Sebastián Piñera y sus últimas declaraciones realizadas este lunes luego que lo vincularan al proyecto minero portuario Dominga y al caso Bancard Exalmar.

Van Rysselberghe expresó: "Sebastián Piñera no necesita de la Presidencia de Chile para hacer negocios, lo ha demostrado durante su vida entonces todas estas declaraciones y estas denuncias de la izquierda obedecen a una estrategia para tratar de frenar una candidatura que está liderando y que la Nueva Mayoría ve como una amenaza porque les puede quitar el gobierno del cual han estado disfrutando durante 4 años y durante el cual han estado deteriorando al país".

"Las acusaciones a Sebastián Piñera son parte de una estrategia política de candidatos presidenciales que marcan 5 puntos y menos", acusó.

La presidenta de la UDI agregó que "tratan de enlodar su imagen para evitar perder la Presidencia de Chile, Sebastián hizo el fideicomiso ciego más allá de lo que la ley planteaba. Si llega a ser Presidente va a tomar todas las medidas para evitar que situaciones como esas sigan sucediendo".