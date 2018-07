Nacional 13-07-2018

Peaje rebajado y ampliación de pistas: Las medidas de mitigación en carreteras por fin de semana largo

Se espera que salgan de Santiago más de 394 mil vehículos, cuyo retorno está previsto que se concentre entre el mediodía y las 22:00 horas del lunes. La autoridad llamó a planificar los viajes.

Son más de 394 mil vehículos los que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) espera que salgan de Santiago durante el próximo fin de semana largo, que se extenderá entre el sábado 14 de junio y el retorno del lunes 16. Para dicha jornada, se pronostica que la mayor concentración de vehículos se dará entre las 12.00 PM y las 10.00 PM, con un estimado de 360 mil automóviles. Por ello es que el MOP implementará un plan de contingencia vial que tendrá como objetivo facilitar el desplazamiento. En conjunto con el Ministerio de Transportes, Carabineros y las empresas concesionarias de las rutas, el MOP pondrá en ejercicio un conjunto de medidas de gestión de tránsito, tarifarias y de fiscalización.

Ruta 68 El sábado se implementará una tercera pista en dirección a Valparaíso desde el enlace Costanera y el peaje Lo Prado a partir de las 09.00 horas y hasta que los flujos así lo determinen. Además habrá rebaja de un 50% en la tarifa del peaje para los camiones en Zapata y Lo Prado entre las 00.00 AM las 06.00 AM, para fomentar el transporte de carga. En tanto, para el retorno el lunes, en habrá peaje para vehículos livianos a $1.000 en Lo Prado y Zapata, en dirección hacia Santiago, entre las 08.00 AM y 3.00 PM. También, ampliación de pistas en dirección a Santiago: cuatro pistas entre el enlace Algarrobo y peaje Zapata, de 11.00 AM a 11.00 PM, y tres pistas, entre el Peaje Lo Prado y el Enlace Vespucio, en el mismo horario. Ruta 5 Sur Santiago-Talca Entre las 4.00 PM y las 11.00 PM también habrá ampliación de pistas de circulación, con tres en dirección al norte y una hacia el sur, desde el by pass Rancagua (km 70) hasta Angostura (km 57). Ruta 78 Santiago-San Antonio Se habilitarán tres pistas de circulación hacia Santiago y una en dirección a la costa, entre las 2.00 PM y las 7.00 PM, desde la Peaje Melipilla y el sector Feria de Los Agricultores. "Si salimos todos juntos, a la misma hora y por la misma puerta, es un hecho que habrá congestión. No nos encontramos con un taco, somos parte del taco, fue el mensaje del jefe territorial del MOP, José Luis Uriarte, a los conductores con el objetivo de que se distribuya la salida y el retorno a lo largo del día para evitar congestión en horas punta. En ese marco, el ministerio dispondrá de una aplicación en su página web para conocer los tiempos de viaje de las principales rutas de acceso a la Región Metropolitana. Con el mismo objetivo, las concesionarias instalarán 15 paneles móviles y fijos de mensajería en puntos estratégicos de las rutas 5 Sur, 5 Norte, 68 y 78, los que informarán tiempos de desplazamiento y alertarán sobre vías alternativas. "Están todos los esfuerzos y las medidas desplegadas, toda la información a disposición, pero lo más importante es que las usen adecuadamente y planifiquen su viaje", dijo.