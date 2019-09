Nacional 08-09-2019

¿Peatonalizar el centro de Santiago?:

Arquitectos y urbanistas analizan la viabilidad de la idea

El arquitecto Gonzalo Mardones lo planteó hoy. Expertos aseguran que el cambio podría ser positivo, pero advierten que debe ser paulatino, a modo "prueba y error", y no en todas las vías.

A través de una carta a El Mercurio, el arquitecto Gonzalo Mardones -primer premio en la Bienal de Arquitectura- manifestó su intención de que el casco histórico de Santiago sea peatonal. "Así tan simple y como lo han realizado todas las mejores ciudades del planeta, Santiago y nuestras ciudades principales debiesen, (...) apostar, y en forma urgente, por peatonalizar todo su centro histórico", decía esta.

"Ganan todos, y obtendríamos ciudades más sostenibles con grandes árboles y áreas verdes, más cultas, con mucha más seguridad y con espacios para los peatones y ciclistas", concluía. Actualmente, son peatonales las calles Huérfanos, Ahumada, Estado, Puente y Bandera. La última, fue inaugurada en 2017. En conversación con Emol, tres expertos analizaron la posibilidad de hacerlo efectivo. El urbanista Iván Poduje explicó que la experiencia dice que sí se puede hacer caminable el centro histórico de Santiago, sin embargo advirtió que toda peatonalización tiene implicancias y que hay calles donde se justifica más que en otras. "(Las calles que) tienen más actividad comercial y por lo tanto más flujo peatonal, y (las que) no tienen un impacto tan fuerte en el tráfico. Pero lo primero es lo más importante", dijo. Acerca de la cantidad de vías que se podrían convertir en caminables, el urbanista cree que "todo el centro no es posible", sin embargo se podrían sumar algunas a las que ya están.

"Yo creo que nosotros podemos sumar Mac Iver, un tramo de Agustinas, (...) y a medida que tu vas sumando más calles , vas viendo cómo funciona el sistema e ir viendo por prueba y error. Nunca hay que hacer un big bang con este tipo de cosas", afirmó. Sergio Baeriswyl, arquitecto y presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano coincide con Poduje en que no cualquier calle es susceptible de convertirse inmediatamente en peatonal y que esto vaya a ser algo positivo. Respecto a si es viable o no, Baeriswyl cree que sí, pero que hay que derribar el rumor acerca de que la peatonalización desincentiva el comercio. "La evidencia empírica, de todos los casos, tanto internacionales como chilenos, demuestran que la peatonalización solo fortalece el comercio", aseguró. El experto en transportes de la Universidad Católica Juan Carlos Muñoz también coincide con la viabilidad y recalcó que la iniciativa no perjudicaría el tráfico. "Yo creo que sería bueno porque fomentaría que más gente llegara al centro en los modos de transporte sustentables. Es importante que se haga y que no sea solo peatonalización, sino que haya espacio para bicicletas y mantener las vías de transporte público", dijo.