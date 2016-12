Crónica 21-12-2016

Pediatra de la UCM comparte las claves Cómo proteger a nuestros niños de las altas temperaturas

La ola de calor que nos está afectando como planeta lamentablemente llegó para quedarse, y el calentamiento global es una realidad a la cual tenemos que adaptarnos, lo que inevitablemente nos obliga a cambiar algunas costumbres al interior de nuestros hogares y poner mayor atención en los grupos de riesgo como son nuestros adultos mayores y niños.

Respecto a éste último, el connotado pediatra de la región del Maule y director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. Mario Castro, entregó recomendaciones a tener en cuenta, “mientras más pequeño es el niño, más sensible es al calor, porque sus mecanismos de termorregulación están inmaduros, lo que hace que pierdan mayor cantidad de líquido”.

A medida que avanzamos en edad, la proporción de líquido en el cuerpo es distinta en el recién nacido y un adulto, en el niño el promedio de agua corporal es un 70 % y a medida que vamos creciendo vamos perdiendo agua, hasta llegar a la tercera edad con un porcentaje que muchas veces es inferior al 40%, por eso son las edades extremas de la vida.

“La sensación térmica de un niño y un adulto es completamente diferente; por razones fisiológicas el niño tiene una mayor superficie corporal, entonces pierde mayor agua en proporción al adulto y ese es el problema del calor, la pérdida de agua, lo que no es fácil de remediar para un niño, debido a que muchas veces no pueden o bien no saben expresar si tienen sed y quieren beber líquido, por ende, debemos estar alerta a los llantos e incomodidades que presente e hidratarlo constantemente”, expresó el Dr. Castro

PROTECTORES SOLARES

Respecto al uso de protectores solares el pediatra fue enfático en recomendar la utilización de bloqueadores, sólo en niños mayores de 6 meses “ el mejor protector solar es la ropa, debemos proteger a nuestros niños con ropa liviana y telas adecuadas, como el hilo y el algodón; también utilizar gorros y un buen bloqueador que no supere nunca el factor 35”, explicando que el número del factor está dado por la cantidad de metales pesados que contiene, fundamentalmente el titanio, lo cual puede provocar alergia severa en los niños.

Para concluir, el médico especialista Dr. Mario Castro, dejó claro que se debe evitar en la medida de lo posible que los niños se expongan directamente al sol, sobre todo en los horarios de mayor complejidad, que se extiende entre las 12:00 y las 17.00 horas.