Nacional 24-01-2019

Pedirán sanciones contra CGE por lenta reposición de la electricidad tras el sismo en Coquimbo

El alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, anunció que pedirá saciones en contra de CGE por la lenta reposición del servicio eléctrico tras el sismo ocurrido el sábado en la región.



"Como alcalde pediré a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) establecer sanciones contra esta empresa, porque da la sensación que no está preparada para enfrentar la contingencia en este tipo de emergencias", anunció Pereira.



La autoridad remarcó que están "bastante enojados, yo como primera autoridad comunal lo tengo que decir, por la lentitud que ha tenido la empresa CGE en poder reestablecer un suministro básico como es la electricidad a los diferentes sectores. Todavía tenemos lugares en la comuna que aún no cuentan con suministro y ha sido un proceso bastante lento".



"Siento que la empresa no tiene que tomarse esto a la ligera, nosotros queremos reestablecer rápidamente todos los servicios, de tal manera de impulsar el turismo que aún nos queda", remarcó.



El concejal Alejandro Campusano, detalló que "hicimos un voto político de solicitar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que pueda pronunciarse con respecto al tema de las demoras en la reposición del suministro eléctrico en varios sectores de Coquimbo, porque sabemos que muchas personas tienen problemas de salud, que son electrodependientes, o que sufren otras enfermedades y que necesitan electricidad para hacer de su vida normal".



El lunes, la empresa CGE informó que en la Región de Coquimbo había un total de 1.336 clientes sin suministro eléctrico que, según sus cálculos, corresponde a menos del 1 por ciento de la zona.