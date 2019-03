Nacional 10-03-2019

Pedro Engel deja "Bienvenidos": Sus compañeros agradecieron sus labores en pantalla, pero él no se pudo despedir

Pedro Engel ya no formará parte del equipo de panelistas de "Bienvenidos". La noticia la dieron a conocer los animadores, Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, cuando cerraban el programa y sin la presencia del tarotista. "Queremos pedir un aplauso para despedir a dos personas que ya no siguen. Pedro Engel ya no sigue. Te queremos Pedro, siempre unido a nosotros", declaró Tonka.

"Un gran aporte desde el primer día", añadió Martín. El ancestrólogo llevaba nueve años en el espacio, y pese a que en los últimos días no había aparecido en pantalla, se esperaba que regresara como panelista tres veces a la semana, según había informado Canal 13. El mes pasado, Engel comentó al diario La Cuarta que su contrato finalizaba el 28 de febrero, y que desde ese día ya podía iniciar negociaciones con otros canales. En conversación con el programa Intrusos, Engel sostuvo que tomó la decisión de salir de "Bienvenidos" porque sentía que "cumplió un ciclo". "Me voy lleno de amor, me han escrito unas cosas preciosas mis compañeras de trabajo", añadió.