Nacional 24-02-2017

Pedro Pascal bromea al hablar de su familia chilena: "Ahora me pescan, los sinvergüenzas"

El santiaguino radicado en Estados Unidos habló en extenso con Emol acerca de "La gran muralla", película en la que comparte reparto con Matt Damon y que hoy debuta a nivel nacional. El actor, que vino de vacaciones en diciembre pasado, se refirió con cariño al fuerte lazo que tiene con su padre y sus primos en el país

El rol de Oberyn Martell indudablemente selló la carrera del actor chileno Pedro Pascal en Estados Unidos. Tras interpretar en "Game of Thrones" al personaje creado por George R. R. Martin en la serie literararia "Canción de hielo y fuego", el santiaguino se convirtió en una figura popular de la pantalla chica. Y es que no sólo fue parte de la serie más vista a nivel internacional, sino que además asumió uno de los roles más queridos del relato. Por ello, su brutal muerte aún provoca consecuencias en la historia que este año lanzará su séptima temporada. La empatía que logró Pascal con la audiencia lo llevó a convertirse en un actor cotizado dentro de la industria televisiva de Estados Unidos. Fue fichado para "El mentalista" y "Narcos", producción de la que aún forma parte. En medio de ese buen momento fue reclutado para su primera mega producción, "La gran muralla", que este jueves llegó a los cines nacionales. Pascal se refirió a su rol en esta película durante una amena conversación telefónica con Emol desde Los Angeles. "Hablemos en spanglish", es lo primero que dice tras saludar, y explica que aprovecha todas las instancias que se le presentan para dejar de lado el inglés y volver al idioma de su país natal. "Empecemos en español, pero habrá un momento en que se me va a cansar la lengua y no voy a saber cómo decir algunas palabras en español, pero ahí lo hacemos en spanglish, es mi mejor lenguaje", dice de entrada con un tono relajado.