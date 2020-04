Nacional 29-04-2020

Peligra el "Silicon Valley" chileno: Empresa a cargo "no quiere perseverar en el proyecto"



El proyecto Parque Científico y Tecnológico (Pacyt) impulsado por la Universidad de Concepción, el primer "Silicon Valley" chileno, corre peligro luego de que la empresa a cargo de este trabajo -Valko S.A.- haya comunicado su interés de "no perseverar en el proyecto".

El "Pacyt" busca realizarse en un espacio contiguo a el Campus Central de la casa de estudios, y se espera constituir como una demarcación de cerca de 90 hectáreas, de las cuales 25 se destinarán a la configuración de los 40 lotes urbanizables que albergarán infraestructura para actividades científico-tecnológicas.

El director regional de Arquitectura MOP Biobío, Aldo Careaga, señaló que se realizó un hallazgo de algunas especies protegidas que "no estaban contenidas en los primeros planes de manejo forestales que tenía el proyecto".

"La regularización de este proceso, que está a cargo del Eula de la Universidad de Concepción, ha tenido un proceso que ha sido un poco largo y que ha significado que la empresa hoy nos haya comunicado su interés de no perseverar en el proyecto", lamentó Careaga.

La autoridad indicó que están esperando que la decisión se oficialice para que, en conjunto con la entidad financiera que es el Gobierno Regional, "podamos determinar la pronta recontratación de los trabajos".

Este proyecto cuenta con aporte fiscal de 12 mil millones de pesos aprobado por el Consejo Regional, para un trabajo que contempla una inversión superior a los 20 mil millones de pesos.