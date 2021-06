Política 05-06-2021

Pelluhue deja de ser zona de interés turístico: Senadora y alcaldesa buscan revertir decisión de Sernatur



Decisión, que también afecta a Chanco, tendrá fuertes efectos sobre microempresarios tremendamente afectados por la pandemia. “Planteamos nuestro malestar y necesidad de revocar una medida que, al menos en el caso de Pelluhue, no tiene sustento técnico, por lo que debe reconsiderarse. En caso contrario, iremos a Contraloría”, dijeron ambas autoridades



Su absoluto rechazo a la decisión de Sernatur de revocar la declaratoria de zona de Zona de Interés Turístico, ZOIT, para las comunas de Pelluhue, manifestaron la Senadora por el Maule, Ximena Rincón y la alcaldesa de esta comuna, María Luz Reyes, quienes iniciaron las gestiones para que se revierta un acto administrativo que tendrá graves efectos sobre microempresarios, que ya están siendo tremendamente afectados por la pandemia.



La medida, que también afecta a la comuna de Chanco, impide que este importante destino turístico del Maule Sur pueda posicionarse y destacarse como un territorio que apuesta por el turismo y que permite priorizar la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de la actividad turística, como la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios.

Ximena Rincón explicó que para ser para ser considerada ZOIT, los municipios deben acreditar que el turismo constituye una de las principales actividades asociadas al desarrollo económico del territorio, poseer atractivos turísticos naturales, culturales y/o patrimoniales de jerarquía regional, nacional o internacional, contar con una oferta turística, debidamente inscrita en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del Servicio y ser un destino reconocido en las políticas y planificación turística nacional o regional de la Subsecretaría o el Servicio, según corresponda, además de contar con instrumentos como plan de manejo, plan operativo anual y una administración efectiva de sus zonas protegidas.

“Le hemos acreditado al Ministro de Economía, Lucas Palacios, que Pelluhue cumple con todos estos requisitos y exigencias, por lo que junto a la alcaldesa y consejera regional, María del Carmen Pérez, le hemos pedido revocar esta medida que, en el caso de la comuna, no tiene sustento técnico. Necesitamos que la medida se revierta, a las comunas les cuesta salir adelante, los empresarios llevan dos años tremendamente complejos y estas decisiones sólo complican más la decisión. De no hacerse, pondremos todos los antecedentes para que Contraloría se pronuncie”, sostuvo la parlamentaria.

A su vez, la alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes, recalcó que no hay razones para que se revoque la declaración de zona de interés turístico en la comuna, toda vez que el municipio ha cumplido sistemáticamente con todas las exigencias.

“Hemos hecho grandes esfuerzos en capacitación de los microempresarios, digitalización, tenemos un plan que guía nuestro trabajo en turismo y nos encontramos con esta decisión. De verdad esperamos que se revierta a la brevedad”, aseguró.