Deporte 19-02-2021

Pelluhue reacomoda sus talleres a Fase 2 del Plan Paso a Paso



Comuna costera retrocedió a Transición, por lo cual sus talleres deportivos de verano financiados por Mindep-IND, deben disminuir el aforo al máximo permitido. Inversión regional alcanza a 24 millones de pesos.



Con una novedosa oferta de talleres cuenta Mindep-IND en varias comunas de la Región del Maule.

Se iniciaron el pasado 18 de enero hasta el 18 de marzo.

En la comuna de Pelluhue, se realizan 3 entretenidos talleres deportivos de verano que ayudan a los participantes a ocupar de buena manera el uso del tiempo libre y descanso.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, expresó “en el marco de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, 2016/2025 del Gobierno de Chile, se promueve la integración social y el bienestar de la población a través de la actividad física y el deporte y precisamente estos talleres deportivos de verano responden a esos requerimientos. Contamos con una amplia parrilla regional de talleres deportivos y recreativos dirigidos a todos los segmentos de la población. No obstante, éstos se deben adecuar a la fase en que se encuentran las comunas. Lo más importante que son talleres gratuitos, así que invitamos a la comunidad a acercarse a su Municipalidad, Departamento de Deportes o Corporación Municipal de Deportes a informarse e inscribirse. La inversión que realiza el gobierno en para estas actividades de verano a nivel regional alcanza a los 24 millones de pesos”, dijo la autoridad del deporte regional.

Ante el aumento de la población flotante en período de vacaciones de verano, el Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Pelluhue está organizando 3 talleres, respetando las medidas sanitarias recomendadas por el Minsal.





BENEFICIOS DE HACER EJERCICIO





Los talleres corresponden a Zumba del Programa “Mujer y deporte”; Entrenamiento Funcional del Programa “Jóvenes en movimiento” y Yoga del Programa “Mujer y deporte”.

El Coordinador del Departamento de Deportes, René Salas Yévenes manifestó “estos talleres son abiertos a la comunidad, gratuitos y bajo las normas sanitarias del Plan Paso a Paso. Pelluhue ha retrocedido a fase 2 de transición, así que nos tenemos que adecuar a un máximo de 10 personas, incluido el monitor”.

Cada sesión dura 1 hora y media.

Los asistentes deben llegar con su mascarilla, evitar el saludo con contacto físico, portar su botella para la hidratación y a la hora de iniciar los ejercicios, guardar distancia con la otra persona.

Enunció el Coordinador René Salas, los beneficios que tiene para la persona el hecho de hacer ejercicio “los beneficios son muchos, tanto en lo físico y emocional. Evita el sedentarismo y la obesidad, disminuyen las probabilidades de enfermedades de base, las personas se sienten más felices y relajadas, etc., sobre todo por estar viviendo esta pandemia de tantos meses. La comunidad ha recibido muy bien el hecho que desarrollemos estos talleres deportivos. Se nota muy activa y participativa. Llegamos a estar en fase 3 de Preparación, así que empezamos con 25 personas como máximo, pero ahora tenemos que disminuir ese aforo. Acá en Pelluhue cualquier tipo de deporte, es bien recepcionado, no solo el surf y el bodyboard que son los fuertes en la costa”.

El taller de zumba se realiza miércoles y jueves; el taller de entrenamiento funcional, martes y jueves y el taller de yoga, lunes y jueves, todos entre 18 y 19:30 horas en la parte externa del Polideportivo Rogelio Peñailillo Castro de Curanipe, capital comunal de Pelluhue.