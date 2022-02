Crónica 11-02-2022

Pelluhue y Colbún retroceden a Fase 2

Los cambios serán a partir de este sábado 12 de febrero a las 05:00 de la mañana



En un nuevo balance sobre la situación del Covid-19 en Chile, las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron que producto del significativo aumento de casos, las comunas de Talca, Pelluhue, Pelarco y Colbún en la región del Maule retrocederán a fase de transición del Plan Paso a Paso, a contar de este sábado 12 de febrero desde las 05:00 de la mañana.



Pero, ¿qué implica estar en esta fase?. Hace un año esto significaba que las comunas debían permanecer en cuarentena durante los fines de semana y durante la semana debían respetarse rigurosas reglas de aforo, sin embargo, eso cambió y ahora no se restringe la movilidad de las personas.





En fase de transición, en caso de realizarse actividades con interacción de asistentes, como por ejemplo eventos sociales, o fiestas, se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas y con Pase de Movilidad en espacios abiertos. Se prohíben las reuniones de este tipo en residencias particulares. Se permite no usar la mascarilla de forma permanente o si se consumen alimentos.



Las reuniones en residencias particulares en tanto, son de máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

Con respecto a la actividad física, en lugares abiertos se permite un máximo de 10 personas y en lugares cerrados se permite un máximo de 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad. En los gimnasios, en tanto, siempre debe haber 2 m. entre las máquinas.

Con respecto a los restaurantes, cafés o fuentes de soda, en espacios cerrados, sólo se permitirá asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa. Además, siempre debe haber 2 metros de distancia entre uno y otro borde de la mesa.

En lugares donde se atiende público, como en el comercio, museos, parques de diversiones, ferias laborales, el aforo tanto en lugares abiertos como cerrados, es de una persona cada 10 m2, con un mínimo de tres clientes.

En actividades sin interacción de asistentes, como por ejemplo seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc, se debe tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m de distancia entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.



Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:



 Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo se reduce a la mitad.

 Lugar cerrado: solo permitidos si todos los asistentes tienen Pase de Movilidad, con un 20% del aforo total definido y máximo 50 personas.

 Prohibido el consumo de alimentos.

 Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

 Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

 Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

 Lugar cerrado: solo con Pase de Movilidad, máximo 50 personas.