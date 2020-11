Crónica 06-11-2020

Pelluhue:Buscan erradicar las carreras clandestinas de autos



Práctica se ha hecho casi normal en el último tiempo y el domingo pasado dejó en extrema gravedad a una menor de 14 años que se encontraba en el lugar.



El Gobernador de Cauquenes Francisco Ruiz junto a su par de la Provincia de Itata. Rossana Yáñez, además de la Alcaldesa de Pelluhue María Luz Reyes y la Prefecto (s) de Carabineros, Teniente Coronel Maureen Espinoza, se reunieron en el límite de ambas provincias en el sector de Tregualemu, comuna de Pelluhue, para coordinar acciones que permitan erradicar las carreras clandestinas de automóviles, práctica que se ha hecho normal en el último tiempo y que el domingo pasado dejó en extrema gravedad a una menor de 14 años que se encontraba en el lugar.

El Gobernador junto con resaltar que se agotarán todos los medios para terminar con este tipo de prácticas, agregó que “nuestros caminos, carreteras y vías públicas no son pistas de carreras, y no permitiremos que sectores de nuestras comunas costeras sean usados para ese fin, poniendo en riesgo la vida de lugareños y turistas. Por ello, en un trabajo de carácter interregional para enfrentar el problema que son las carreras clandestinas de autos”.

Por su parte, la Alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes señaló que “esta reunión nos permitirá avanzar para entregar seguridad a los habitantes de este sector, como también a los turistas que nos visitan. Queremos coordinarnos para terminar con estas carreras clandestinas que son un peligro para todos”.

La Gobernadora de la Provincia de Itata, Rossana Yáñez, expresó: “estamos muy preocupados para que este tipo de situaciones no ocurran, no vamos a permitir este tipo de prácticas, la seguridad pública es nuestro mayor desafío como Gobierno, por eso junto a Carabineros y las Municipalidades estamos buscando estrategias para evitar las carreras clandestinas”.