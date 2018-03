Opinión 07-03-2018

¡Pena de muerte, sí o no!

Hace pocos días que en Puerto Montt hubo una presunta violación y asesinato horrible de una niña de dos años. Delito incalificable por su crueldad y que merece el castigo mayor que contempla nuestra legislación.

Este crimen ha generado un impacto en la ciudad y ha llevado a que la comunidad nacional se manifieste con fuerza en demanda de penas más duras contra los abusadores sexuales y asesinos de niños, por lo que se plantean propuestas como la castración química y la restauración de la pena de muerte, denominando “Ley Sophia” a esta causa social.

En Chile, la pena de muerte fue derogada en 2001 por Ley Nº 19.734, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que modificó diversas leyes y normativas (entre ellas, el Código Penal, la Ley de Seguridad del Estado y el Código de Justicia Militar), reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo calificado.

Voy a hacer un breve análisis de los partidarios y detractores sobre la restauración de esta pena de muerte.

A favor:

1.- Razón de Justicia: esta idea se sustenta, por un lado, por fundamentaciones religiosas, donde cualquier pecado capital, llámense crímenes, genocidios, violaciones con resultados de muerte, grandes fraudes de poderosos a gente humilde, etc., destaca que las penas deben tener como base la necesidad de expiación. En definitiva, el castigo supremo siempre ha estado presente en la sociedad. Por otro lado, se fundamenta en las Teorías Absolutas de la pena, cuya máxima era la pena justa (punitur quia peccatum est). Estas teorías se basan en la libertad e igualdad naturales de todos los hombres. Por lo tanto, cuando un hombre comete un delito, se ha de retribuir al autor del delito con una pena equivalente al mal que ha ocasionado.

2.- Utilidad Social: Dentro de las Teorías relativas, se encuentran las Teorías de la Prevención General y en concreto de la Prevención General Negativa. Éstas, se basan en la idea de crear ciertas contra motivaciones en los transgresores potenciales. Es decir, dotan la pena de un carácter disuasorio e intimidatoria. Sin duda alguna, si el individuo es racional, y hace un balance sobre las ventajas y desventajas de cometer un crimen, la pena de muerte evitaría que el crimen tuviera beneficio alguno. Sin embargo, como veremos más adelante en las argumentaciones en contra, esto no ha sido aún demostrado.

3.- Ejercicio de la legítima Defensa: esta argumentación se basa en la idea de que el sujeto, víctima del delito, no ha podido ejercer su Derecho a la Legítima defensa, por lo tanto, es la sociedad quien debe llevarla a cabo.

4.- Miedo social a la fuga o a la reincidencia: este sentimiento de pánico y temor conlleva a apoyar la pena de muerte, puesto que, si el sujeto delincuente consiguiera escapar del control penitenciario u obtiene su libertad en un corto plazo, podría cometer los mismos delitos donde “se supone” que no es posible la resocialización de dicho delincuente, por lo tanto, la única política viable es la eliminación del sujeto.

5.- No existe riesgo de sentenciar a un inocente: la existencia de garantías jurídicas, tales como las apelaciones, la revisión obligatoria de la sentencia de muerte, etc., impide que sólo se condene a los culpables reales de los hechos delictivos. No existe pues, riesgo de errores.

6.- Costes económicos: Los partidarios de la pena de muerte sostienen que la pena de muerte es, en términos económicos, más rentable, que las alternativas que se presentan a dicha sanción.

En contra:

Continuaremos este análisis como el anterior, es decir, enumerando las diferentes ideas. Además, podemos ver que la mayoría de las argumentaciones, son las réplicas a las anteriores.

1.- Razón de Justicia: Recordábamos antes, que había dos fundamentaciones a esta argumentación. Por un lado, desde un punto de vista religioso, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento se profesan ideas tales como la ley del Talión, como apunta Albert Camus: "Se trata de un sentimiento, particularmente violento, no de un principio. El Talión pertenece al orden de la naturaleza y del instinto (...) Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no pretende imitar o reproducir tal naturaleza. Está hecha para corregirla."; por otro lado, caben confrontar otras consideraciones dogmáticas religiosas, como el amor al prójimo, el perdón, entre otras. Sin embargo, dichas consideraciones dogmáticas religiosas, no son suficientes para esclarecer la cuestión de la pena de muerte. Sería necesario acudir a los datos que nos proporcionan las ciencias sociales (criminología, sociología, psicología, etc.).

En segundo lugar, por lo que se refiere ya a argumentaciones de tipo filosófico-jurídicas, no cabe fundamentar la pena justa. Pues como apunta Roxin, al mal del delito se le suma el mal de la pena. Éste es uno de los ejemplos críticos a las Teorías Absolutas. Y también cabe destacar la crítica realizada por Mir Puig, que apunta a que no es propia del estado moderno la aspiración por la realización de la justicia absoluta sobre la tierra, puesto que el Estado mantiene una clara distinción entre moral, religión y derecho. En definitiva, que las sentencias no se pronuncian en nombre de Dios, sino en el del pueblo.

2.- Utilidad social: No está demostrado, que la pena cumpla una función social de prevención general social, o sea de intimidación a los potenciales infractores. Prueba de ellos es que, si fuera así, en primer lugar, no existirían delitos, en segundo lugar, se parte de que el delito es un acto irracional, en que el homicida no evalúa los costes y beneficios. Puede que esta premisa puede ser falsa, pero en caso de que fuera cierta, el homicida, espera o bien que no lo descubran, o tal vez, salir mejor parado en el proceso judicial o que goce de impunidad para cometer crímenes de Lesa Humanidad.

También cabe destacar la argumentación de que, en contra de obtener una prevención, se genere una espiral de violencia. El hecho de asesinar a una persona, por parte del Estado, puede conllevar que este acto se copie y provoque sí, más violencia que la que quería disminuir.

Por último, cabe destacar que, como afirman los partidarios de la pena de muerte, sea posible que en algunos países en los que la pena de muerte ha sido abolida se haya producido un incremento en la criminalidad registrada. Para ello el mejor ejemplo es comparar los estados de los EE.UU., donde la pena de muerte está vigente en unos con los otros donde está abolida. No se contempla disminución de la criminalidad en aquellos donde se aplica comparados con aquellos donde no se aplica.

3.- En relación con la legítima defensa o la venganza de la víctima, se le suponen unas intenciones que no pueden ser demostradas. Puede ser posible que, si la víctima pudiera expresarse, no pidiera su venganza, sino el perdón para su victimario.

4.- El miedo social a la fuga o a la reincidencia no puede obligar a una sociedad a la venganza socia. La sociedad ante estos crímenes deleznables debe primero legislar a quien asesinar como compensación de un crimen. ¿A los violadores con resultado de muerte de niños indefensos? ¿A los violadores de los Derechos Humanos, con resultado de muerte por aplicación de torturas o fusilamientos sin haber sido procesadas las víctimas, ocultamientos y desaparición de cadáveres? ¿Crímenes de personas? ¡Por qué asesinar socialmente a unos y a otros no!

5.- Irreversibilidad de la pena de muerte respecto del error judicial: Si bien cada día más, los errores judiciales son menos frecuentes, hay riesgo de condenar a un inocente. Pero además con el agravante de que en el caso de la pena de muerte no se puede compensar al sujeto por el error.

6.- Costes económicos: En los costes sobre la pena de muerte, no sólo hay que computar el coste que tiene en sí misma la ejecución, sino también, el coste de todo el proceso judicial, es decir, apelaciones, jueces, y, además, los costes sociales de esta sentencia. Esta consideración aleja totalmente los criterios éticos y morales a una sociedad que piensa en criterios económicos para asesinar socialmente a un culpable de homicidio.

7.- Discriminación de juicios de la pena de muerte: Los Tribunales ejercen una selección entre los autores de los delitos, ya sea por motivos económicos o étnico-raciales. Así, por ejemplo, la diferencia de recursos económicos que existe entre los que poseen un buen nivel adquisitivo y las clases más desfavorecidas, provoca que, frente a un mismo hecho delictivo, los primeros puedan ser asistidos por profesionales con mayor rigor, que los otros.

Estamos en una encrucijada enorme por crímenes que conmueven la vida de paz y respeto que debe tener una sociedad, a los cuales reaccionamos en forma visceral con un pronto resultado de justicia, sin haber participado en campañas previas para prevenir dichos delitos para arrogarnos ese derecho de pedir muerte al culpable, lo cual no es el resultado del pensamiento reflexivo y de justicia en una sociedad que se digne de avanzar en valores éticos y morales y no involucionar a la “Ley del Talión” o la “justicia por sus propias manos” y caer en la ley de la selva.

Hay que perfeccionar las actuales leyes con penas y recintos especiales para delitos como homicidios, violaciones con resultados de muerte y narcotráfico relacionados con hechos de sangre y violaciones a los DD.HH.

Para ello, en vez de restaurar la pena de muerte, aplicar una pena perpetua sin beneficios carcelarios de derechos de visita, en cárceles especiales, muy lejos de los centros poblados, financiadas, tal vez, con el aumento de un punto porcentual del IVA, donde sólo se puedan comunicar con sus familias, por medio de un sistema controlado de video conferencia, y los reos manifiesten sus lloriqueos por su encierro a perpetuidad.

El Diario El Mercurio publica el 26 de febrero de 2018, lo siguiente: “Dos personas son asesinadas diariamente en Chile: una en regiones y la otra en la capital”.

Esto nos dice que daría un total de 730 personas asesinadas al año. Cabe de nuevo la pregunta: ¿Ejecutamos como venganza social a 730 personas al año? O ¿Quiénes merecen ser ejecutados y por qué a unos si y a otros no? ¿Soporta Chile ejecutar a 730 homicidas al año? Creo que ningún Estado del mundo soportaría una situación así.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista