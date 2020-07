Crónica 08-07-2020

Penalistas plantean aprehensiones sobre la aplicación de prisión preventiva en tiempos de pandemia



El hacinamiento, las condiciones de los recintos penales y la cantidad de internos en las cárceles del país – en el actual contexto de crisis sanitaria- fueron analizados en un conversatorio organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal (CEDEP) de la UTalca.



Expertos en derecho penal de la Universidad de Talca manifestaron sus dudas respecto de la aplicación de la prisión preventiva en tiempos de pandemia. Los académicos pusieron énfasis en las actuales condiciones de hacinamiento y sus efectos, lo que pudiera repercutir negativamente en el contagio de COVID-19 al interior de los recintos penitenciarios.

Es así que Raúl Carnevali, profesor titular de Derecho Penal de la casa de estudios maulina, y quien moderó la actividad que reunió a más de 250 participantes, fue enfático en manifestar sus aprehensiones respecto de la aplicación de esta medida cautelar contemplada en la normativa. Sostuvo que esta acción no es más que “el encierro de una persona durante la investigación o durante el juicio. Como su nombre lo indica, supone encerrar a una persona. Esto se complica dada las condiciones actuales”, refiriéndose a la actual crisis sanitaria.

Además, el académico sostuvo que la pandemia “ha puesto en evidencia el hacinamiento que existe en las cárceles chilenas y las condiciones en que estas se encuentran, por lo que es un tema complicado desde el punto de vista del contagio”, afirmó.

El profesor de la UTalca y director de la Academia de la Fiscalía de Chile, Sebastián Salinero, señaló que en el último tiempo, producto de la pandemia de COVID-19, se ha registrado un 30% de casos cuya prisión preventiva ha sido modificada. “Aparentemente la prisión preventiva no es una medida de último recurso o excepcional en el juzgamiento del sistema penal chileno. En otras palabras, este 30% de personas probablemente debería estar sin prisión preventiva con y sin pandemia”, dijo.

Por otra parte, el también académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de a casa de estudios, Carlos Mora, se refirió a la cantidad de personas internas en los recintos penitenciarios de nuestro país, considerando cifras internacionales. “Chile aparece en el mundo en el lugar 55, por la cantidad de personas presas cada cien mil habitantes, superando a países como Colombia, Honduras y Paraguay, entre otros”, resaltó.

“Nosotros, los operadores del sistema penal sabemos que pareciera que gran parte de la sociedad exige tener una mayor cantidad de presos y con eso sentirse más seguro, lo cual sabemos que no hay nada más errado”, dijo el profesional.



CICLO DE CONVERSATORIOS



Cabe consignar que la actividad realizada se enmarcó en un ciclo de conversatorios organizados por el Centro de Estudios de Derecho Penal (CEDEP) de la Universidad de Talca. La iniciativa tuvo por objeto ampliar los conocimientos en torno al derecho procesal penal y analizar las situaciones motivadas por la pandemia del COVID-19.

En este sentido, Osvaldo Artaza, director de CEDEP, indicó que estos conversatorios surgen con la idea de “no estar ajenos a uno de los principales problemas que se están presentando en el sistema penal debido a la crisis sanitaria y el estado de catástrofe en que vivimos”.

El ciclo de charlas que cuenta con la presencia de académicos, jueces, fiscales y defensores, nació en el contexto del lanzamiento del diplomado en derecho procesal penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca.