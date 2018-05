Opinión 13-05-2018

Pensamientos a desarrollar

Estimado lector: Ud. ya me conoce, no escribo poemas, pues reconozco que NO tengo la vena para ello. No escribo temas históricos, pues NO sé ni me gusta investigar .NO escribo temas científicos, pues no me entusiasman, salvo para enriquecer en parte el acervo cultural. Tampoco soy filósofo, aunque me agrada conocer los pensamientos de los más destacados ,sobre todo los de la antigüedad .Pero, escribo crónicas donde relato lo que sé y esto se refiere a la educación, tarea para la cual fui formado en una Escuela especial ,como lo fueron las Esc. Normales .Escribo el como recuerdo mi barrio, mis amistades, pero por sobre todo, lo que añoro, sobre lo que creo como DEBE ser el hombre ,lleno de vicios y virtudes y el cómo veo al mundo moderno ,tan distinto y diferente a como lo vi en mi niñez, adolescencia y edad madura.

Dada la explicación, ya sabe Ud. lo que leerá a continuación, que desde ya lo sé, tendrá el mínimo de visitas en la famosa internet ,pues son pocos los que se arriesgan a acompañarme a divagar sobre temas, si no un poco insulsos, son poco llamativos.

He titulado “ pensamientos a desarrollar” y será su tarea hacerlo, si es que se atreve. Le primero dice : “ Vale más que te rechacen por ser sincero, a que te acepten, por ser hipócrita” Amigo mío: piense, piense y…

¿ Leyó alguna vez al gran escritor ,poeta y filósofo Kalil Gibrán? Escribió: “ Y Dios dijo ama a tu enemigo, yo le obedecí y me amé a mí mismo”

Veamos otros: “ Si quieres a alguien por su belleza, no es amor, es deseo. Si quieres a alguien por su inteligencia, no es amor; es admiración. Si quieres a alguien porque es rico, no es amor, es interés. Si quieres a alguien y no sabes porqué,…eso es amor.”

Todos dicen que el amor duele, pero eso no es cierto. La soledad duele, el rechazo duele, perder a alguien duele, la envidia duele. Todos confunden estas cosas con el amor, pero la realidad es que el amor, es la única cosa en este mundo que cubre todo el dolor y hace sentir a alguien maravilloso otra vez. Si,, el amor en este mundo estimado lector, es la única cosa que no duele ¿ o no piensa Ud.así?

Otro pensamiento a desarrollar dice: “ Deja de tratar de cambiar al mundo. es una batalla de nunca acabar. Comienza por amar al mundo tal como es y como es……..y eso, empezará a cambiarlo todo. ( No cree Ud. que este pensamiento es un tanto pesimista ¿ o es una realidad tal cual?

Lea lo que piensa alguien sobre el éxito: “ Para ser exitosos, no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Hagamos cosas ordinarias,pero extraordinariamente bien”.

Este pensamiento si que me gustó y me hizo pensar .Ojalá le ocurra lo mismo a Ud. “ Si no puedes volar…..corre. Si no puedes correr……camina .Si no puedes caminar……gatea. Pero, hagas lo que hagas…….tienes que salir adelante……Este pensamiento, me hace recordar, un dicho muy antiguo que escuché en mi niñez y que decía más o menos así “ Si no me lo puedo…..lo arrastro” No hay que ser un filósofo o un letrado ,para constatar cuanta verdad encierra este “ dicho popular”

Ahora lea este proverbio escocés y medite cuanta sabiduría contiene “ La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz” y pensar que hoy en día, a veces vemos solo rostros impávidos, agrios….

Y sobre la felicidad, el documento consultado para esta crónica, dice: “ No puedes depender de otra persona para ser feliz. Ninguna relación te dará la paz, salvo aquella que uno cultiva interiormente. O sea, pienso yo, la felicidad depende de uno mismo y no hay que buscarla por fuera o que la proporcione otra persona. Igual ocurre con la verdad, ella está como joya guardada en lo más recóndito de cada cual. Bueno ,pero esto diría alguien es “ harina de otro costal”…..

Un proverbio chino, nos proporciona otro tema a desarrollar: Dice textualmente: “ Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos”. ¿ Qué será entonces lo más conveniente, la rapidez o la lejanía? Ud. responda ,pero antes…….piense, piense.

Ahora bien, cuando uno discuta algo con un ser querido, se aconseja analizar solo la situación actual, sin sacar a relucir problemas del pasado. Acuérdese de algo que una vez anterior comentamos “ el pasado es pasado y con seguridad no va a volver como antes, pero el presente y el futuro lo vamos construyendo a cada instante.

Y otro motivo de volver a discurrir : “ Mientras encuentres lo que buscas, sé feliz con lo que tienes” Es casi lo mismo que lo anterior, vale más dice un viejo adagio “ un pájaro en la mano, que cientos volando”. Lo que tenemos ahora podemos desde ya disfrutarlo ,pero lo que pienso tener, a lo mejor se me escapará y me quedaré solo con la esperanza, pero hay que recordar también que la esperanza es esa luz que perseguimos y que nos insta a continuar bregando por la concreción de ésta.

Termino hoy esta crónica, sin esperar como siempre rating de lectores, pues hay gustos y gustos, como también hay buenos y malos cronistas ,pero dejo finalmente con Uds. este pensamiento que dice: “ Un abuelo es una persona con plata en el pecho y oro en su corazón”( Ojalá Ud. y yo lo seamos hoy o algún día.

Como dirían nuestros hijos “ Hay una cosa mejor que tenerlos como padres, que nuestros hijos los tengan como abuelos”. Ahora como se expresarían los nietos: “ Los abuelos son como nuestros padres, pero con cobertura de chocolate”.

Ojalá algún día piensen así de nosotros….ojalá.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista