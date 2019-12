Opinión 29-12-2019

Pensamientos al despedir y recibir un nuevo Año



Pienso que todos, unos más que otros, al aproximarse el final de un año, cuyo camino, durante días hemos recorrido momentos tras momentos, algunos con pocos triunfos y más derrotas, con grandes alegrías o pocos sufrimientos, con salud o no, sea como sea, un año más de vida se nos va y llegará otro que, felizmente no sabemos que nos deparará, pero como debemos ser optimistas, esperamos sea mucho mejor que el anterior.

Total, es mejor ignorar o no pensar en lo que se nos viene, es mejor descubrirlo día a día y…….tratar de superar las adversidades, con las experiencias que hemos ido adquiriendo a través del tiempo.

De lo que sí estoy completamente seguro ahora, es que, aunque uno no lo quiera, cada cual en esos últimos días se pone un tanto nostálgico, nervioso, inquieto y……cientos, quizás miles de imágenes, pensamientos, vivencias llegan a todos nosotros sin quererlo, sin desearlo ,pero, ahí están……

Años atrás, precisamente el 2004, recibí un correo que, hoy he deseado desarchivar, volver a leer de nuevo y meditarlo, pues en aquella oportunidad me causó una extraña sensación espiritual y que hoy deseo compartir contigo.

En parte el texto se refería a la imposibilidad de atravesar la vida sobre todo en el aspecto laboral, sin que no nos salga un trabajo mal hecho, como también en la convivencia diaria que alguna amistad nos haya causado una decepción; o no haber padecido algún quebranto de salud ( sobre todo a personas como yo que, ya pasaron los ochenta y el motor ya acusa desgastes).

Otros, con el paso de los años, sufrirán por un amor que los abandonó o por algún familiar que ya partió al más allá .La experiencia a todos nos ha estado preparando, para afrontar dichas pérdidas con entereza y serenidad ,pues, la vida es así : todos estamos condenados a vivir y morir: es la Ley de la vida………..

Los días que pasan, los años que se nos van nos enseñan por otra parte, que toda persona crece cuando no tiene vacíos de esperanzas ni su voluntad se ha ido debilitando ni su fé se ha perdido.

Uno crece, amigos míos cuando acepta la realidad y tiene el suficiente aplomo para vivirla. Uno crece, cuando acepta su destino, pero, tiene a su vez la suficiente voluntad para tratar de cambiarlo.

Uno crece asimilando lo que deja atrás, construyendo lo que tiene y vislumbra por delante y lo proyecta como meta de un mejor porvenir.

Uno crece, cuando se supera a cada instante, cuando se valora por lo que es y cuando sabe dar más y más frutos de esperanzas, trabajo fructífero para si, la familia y su comunidad.

En verdad, uno crece cuando se abre camino, dejando huellas tras sí; asimilando experiencias, arraigando raíces, mejor dicho, afianzando sus raíces.

Uno crece cuando se impone metas, sin importar muchas veces comentarios negativos, prejuicios , dogmas o imposiciones de fe.

Todos crecen también cuando no hacen caso a burlas, desdenes, improperios, falsedades, ni cuando son ignorados ,no tomados en cuenta. Crece, pues solo cumple con su labor.

Uno crece, cuando está dotado de firmeza de carácter y está sostenido por una cuidadosa formación que le hace sensible y humano….

De verdad, uno crece cuando enfrenta el invierno, aunque los árboles pierdan las hojas, no le queden flores y solo mantenga sus espinas ,pero continúa su caminar, aunque sea a paso cansino y levante polvo su caminar. Lo verdaderamente valioso es : “ seguir caminando y….sin desmayar”

Lo importante, es afianzarse a si mismo, aunque sea con residuos de ilusiones. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a si mismo y dándole a la vida, más de lo que uno recibe Cuando se defiende como águila para no dejar de volar y……cuando se ilumina como estrella y brilla por su sola presencia en el concierto de los otros seres que espiritualmente son opacos, son como invisibles en la vida .Por último quiero seguir actuando , pensando sin discriminar a nadie, ni por edad, sexo, nacionalidad y solo darles a todos solo amor, siempre amor.

En la próxima noche ,víspera de Año Nuevo, deseo para todos Uds. mis atentos lectores, prosperidad siempre creciente, amor y salud .Un abrazo grande…grande…………





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista