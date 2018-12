Opinión 09-12-2018

Pensamientos escogidos y “El lago de los cisnes”

Últimamente y por simple curiosidad, leo artículos publicados en este Diario en diferentes fechas, en la sección “ Opiniones” y constato el número de “ visitas” que han tenido las crónicas. Aquellas referidas a una religión en especial, a pesar de ser demasiado extensas son muy leídas, quizás para ahorrar de asistir a los oficios religiosos o solo para ayudarse espiritualmente.

Los que dicen relación con poemas publicados, suelen no ser de mucho interés. ¿Temas de interés contingente?, depende. ¿El por qué anoto lo anterior? Lo explico enseguida. Asistí a la colocación de la primera piedra del moderno edificio con que contaré desde agosto del próximo año, nuestra Biblioteca Municipal. Tuve la oportunidad de escuchar la intervención de nuestro Intendente regional Pablo Milad, quien en su improvisación, en una parte acotó que su hijo aprendió “ obligatoriamente” a leer libros en el extranjero y desde entonces le gustó la lectura hasta el día de hoy,

En cambio en Talca siguió a un muchacho que caminó algunas cuadras sin despegar su vista del celular, leyendo y enviando mensajes. Nuestra juventud hoy en día NO lee .Sus tareas de investigación en literatura la obtienen ( resúmenes de libros) en internet. Si no me cree visite nuestra biblioteca y verá solo adultos leyendo el diario ,revistas, novelas o solicitando textos para leer en casa .Quizá los jóvenes lo hagan en sus colegios.

¿ A qué viene todo lo anterior? Quizás No tenga relación directa con el enunciado en el título de la crónica de hoy que, como siempre es netamente cultural. A comienzo de este año, asistí a ver el Ballet ruso que puso en escena el famoso tema “ El lago de los cisnes” Quizás por ser un espectáculo pagado no se alcanzó a llenar el teatro. Poco interés cultural demuestra ello, sin embargo, la farándula sí que atrae público y en gran cantidad.

Bueno, hoy entregaré un mensaje escrito en un video que me llegó por la red .Tiene como música de fondo “ El lago de los cisnes” compuesto por Peter Hich Tchaikowski, músico ruso ( 1840- 1893) y que corresponde a una escena del “ encantamiento” El video en cuestión expone los pensamientos de Regina Brett que los escribió al cumplir 90 años de vida. Comienza explicando que sus pensamientos son lecciones que aprendió durante su vida.

Por razones morales, tiempo y espacio No agregaré ningún comentario a sus profundos pensamientos, por lo que paso a registrarlos tal como los leí ,pero dejo para el final aquellos que personalmente me han parecido más interesantes y que son temas que he desarrollado en varias crónicas. Textualmente dice:

- La vida No es justa, pero aún así es buena.

- Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y familia sí, mantente en contacto.

- NO tienes que ganar cada discusión. Debes estar de acuerdo en NO estar de acuerdo.

- Cuando se trata de chocolate, la resistencia es inútil.

- NO compares tu vida con la de otros. No tienes ni idea de cómo es su travesía.

- Si una relación tiene que ser secreta, mejor es no tenerla.

- Elimina todo lo que no sea útil, hermoso o alegre.

- Respira profundamente. Eso calma la mente.

- Lo que no te mata, en realidad te hace más fuerte.

- Cuando se trate de perseguir aquello que ames en la vida, No aceptes un NO por respuesta.

- Enciende las velas, utiliza las sábanas bonitas, ponte la lencería cara. No la guardes para una ocasión especial. HOY es especial.

- Sé excéntrico ahora. No esperes ser viejo para serlo.

- El órgano sexual más importante es el cerebro.

- Nadie es responsable de tu felicidad, tan solo tú.

- Perdonar todo a todos.

- Lo que otras personas piensen de ti, no te incumbe, algún día cambiarán.

- El tiempo sana casi todo. Dale tiempo al tiempo.

- No te tomes tan en serio. Nadie más lo hará

- Llegar a viejo es mejor que la alternativa…….morir joven.

- Sal todos los días. Los milagros están esperando en todas partes.

- Si juntáramos nuestros problemas y viéramos los montones de los demás, querríamos los nuestros.

- La envidia es una pérdida de tiempo .Tú ya tienes todo lo que necesitas.

- Lo mejor aún está por llegar .No importa como te sientas…..arréglate y preséntate.

- La vida no está envuelta en un lazo, pero…sigue siendo un regalo.

Amigos lectores: les prometí dejar para el final, algunos pensamientos sobre los cuales he desarrollado algunas crónicas y que son o netamente morales o….culturales. Las entrego con letras mayúsculas:

“La vida es demasiado corta para perder el tiempo odiando a alguien “ “ Llora con alguien, alivia más que llorar solo”

“Haz la paz con tu pasado, para que no arruines el presente”

“ Nunca es tarde para tener una niñez feliz, pero la segunda, solo depende de ti”

Termina la escritora antes mencionada estimando que un 93% no reenviarán ( video) ( yo agrego leerán esta crónica) y que solo el 7%si lo harán. Ojalá tu mi amigo lector, estés en ese 7%. Y recuerda siempre que “ Los amigos son la familia que todos nosotros mismos escogimos”

Bibliografía: “ Regina Brett de The Plain Dealer” y mis propias acotaciones

NOTA : Si algún lector desea ver este video ,solicítelo al Director de este diario a quien se lo puedo hacer llegar.







René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista