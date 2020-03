Opinión 12-03-2020

PENSAMIENTOS ROTOS

llevo mis pensamientos

en silencio inerte,

confieso que es triste recordar el pasado,

sin embargo muchas veces intenté ser fuerte

no quiero pensar en el olvido

más duele olvidar que me olviden.

Mis pensamientos fluyen raudos,

tan rápidos, que se rompen.

quiero ser fuerte;

no quiero dejarme caer

con tan solo pensar debo entender

que soy consciente de lo rápido

que pasa el tiempo,

hasta olvido el presente.

sin embargo aunque mis pensamientos rotos

claman ¡pues abre los ojos!

¡ábrelos ¡

corre, camina!!! vive el presente.

no quiero asistir otra vez a la angustia del olvido.

es cierto que aquel entonces

había roto con todo el mundo,

manteniéndome solitario,

completamente aislado,

flaqueaba en espera de una inspiración.

mis amigos y conocidos lo habían advertido,

luego sin notarlo había vuelto

con personas que había olvidado,

los mismos que me dejaron de saludar,

fueron los primeros en reconocer y estrechar mí

mano postrada aún,

transformando mí ser poco a poco,

pude ponerme de pie nuevamente,

el olvido de antes había desaparecido por completo,

dando lugar a un nuevo hombre,

más equilibrado, dichoso y abierto,

los ojos y rostro habían vuelto a su antigua tez,

luego sigo acariciando el pensamiento con una nueva idea deliciosa… a la vejez,

a tiempo para continuar despierto,

el último viaje por la vida…

más renovado, por cierto.



raul v… briones