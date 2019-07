Opinión 04-07-2019

Pensando junto a Neruda

A través de su obra he caminado junto a él como una pequeña sombra y de lo poco que sé de su creación literaria lo tengo rigurosamente adherido a mi ser con esa extendida y plácida admiración que me mueve a releer tanto verso que emociona.

Esto se produce porque su ingenio es tan poderoso que justamente encuentra la palabra precisa para interpretar la sensación, el sentimiento, la emoción que produce la inspiración del momento. Entrelaza la metáfora exacta para dar color al significado de fondo; comparándolo con un pintor se podría decir que usa la acuarela del lenguaje en tantos matices que cualquier movimiento del pincel dará la forma y fondo, de una obra de arte sólo trazando con firmeza un bosquejo en el lienzo.

A mi parecer, los diferentes temas o cosas que han inspirado a Neruda, son tan sencillos, al alcance de la mano, ( pasando por alto la complejidad de algunas materias inspirados en su vivencia como ciudadano del mundo, militante de un partido), siempre llevando en el alma la tristeza ante el dolor ajeno.

Si tomamos un periódico y leemos algo de actualidad, en ese momento podemos recordar lo que Neruda escribió hace mucho tiempo: “ Encontré la maldad sentada en tribunales: en el Senado la encontré vestida y peinada torciendo los debates y las ideas hacia los bolsillos…” ( de Canto General). Si leemos algún artículo de protestas actuales, viene a la memoria: “…Cuando se vio de pronto que se fueron los crueles y los malos y todo el mundo se quedó tranquilo en su casa, en las calles, trabajando. Qué sencilla es la paz y qué difícil embestirse con piedras y con palos, todos los días y todas las noches, como si ya no fuéramos cristianos..” (Meditación sobre la Sierra Maestra).

Neruda llegó a este mundo con la pena de perder a su madre al poco tiempo de nacido: “Sin que yo la recuerde, sin saber que la miré con mis ojos, murió mi madre doña Rosa Basualto…Yo nací el 12 de julio de 1904 y, un mes después, agotada por la tuberculosis, mi madre ya no existía…” (Confieso que he vivido). A la mujer que lo crió nunca pudo llamarla “madrastra”, para él era su “mamadre”. En su ser encontró la ternura y el cariño tan necesarios para el desarrollo de su vida emocional. La siente “dulce como la tímida frescura del sol en las regiones tempestuosas”, en ella vio “ la bondad vestida de pobre trapo oscuro”, …” la vida te hizo pan y allí te consumimos, invierno largo a invierno desolado con las goteras dentro de la casa y tu humildad ubicua desgranando el áspero cereal de la pobreza como si hubieras ido repartiendo un río de diamantes…” y recuerda su fin ….” La que cocinó, lavó, planchó, calmó la fiebre y cuando todo estuvo hecho y ya podía yo sostenerme con los pies seguros, se fue, cumplida, oscura, al pequeño ataúd, donde por vez primera estuvo ociosa bajo la dura lluvia de Temuco”. Y de su padre recuerda que era conductor de trenes…” su vida fue una rápida milicia y entre su madrugar y sus caminos, entre llegar para salir corriendo, un día con más lluvia que otros días, el conductor José del Carmen Reyes, subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto.”

En sus odas se descuelgan diversas materias que al describirlas tienen vida propia destacando sus cualidades con armoniosa exactitud: Dice de la cebolla” al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena….nos hiciste llorar sin afligirnos…”Dice del gato:..”Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche..” Dice de la lluvia…”mil veces un trineo, un espacioso golpe de pétalos oscuros….caminé con los zapatos rotos mientras los hilos del cielo desbocado se destrenzaban sobre mi cabeza…” En su Oda a la Vida describe las etapas angustiantes que suceden y que transforman el ánimo de un momento a otro :“Oh vida, copa clara, de pronto te llenas de agua sucia, de vino muerto, de agonía de pérdidas, de sobrecogedoras telarañas, y muchos creen que ese color de infierno guardarás para siempre. No es cierto, pasa una noche lenta, pasa un solo minuto y todo cambia. Se llena de transparencia la copa de la vida, el trabajo espacioso nos espera,, de un solo golpe nacen las palomas se establece la luz sobre la tierra…”

Lo más conocido es su creación romántica y apasionada, cómo olvidar sus veinte poemas de amor y una canción desesperada. Rescato frases sueltas que recuerdo a menudo por una u otra razón….”Hemos perdido aún este crepúsculo, nadie nos vio esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo…”…Cementerio de besos aún hay fuego en tus tumbas”….”Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde….” Y así muchas palabras que emociona recordar.

A su hermana Laura, el poeta le dedica sus sentimientos en el día de su cumpleaños:….” No tengo nada que darle, nada hermana: todo lo que poseo siempre lo llevo lejos, a veces hasta mi alma me parece lejana…. Mis alegrías nunca las sabrás, hermanita, y mi dolor es ese, no te las puedo dar: llegaron como pájaros a posarse en mi vida, una palabra dura las haría volar…”

Me detengo en la Oda al Cráneo porque, a mi parecer, es una clase magistral de anatomía.: “ La huesuda torre del pensamiento, el coco duro, la bóveda de calcio protectora como una caja de reloj cubriendo con su espesor de muro, minúsculos tesoros, vasos, circulaciones increíbles, pulsos de la razón, venas del sueño, gelatinas del alma, todo el pequeño océano que eres, el penacho profundo del cerebro, las circunvalaciones arrugadas como una cordillera sumergida y en ellas la voluntad, el pez del movimiento, la eléctrica corola del estímulo, las algas del recuerdo… en este canto alabo el cráneo, el tuyo, el mío, el cráneo, la espesura protectora, la caja fuerte, el casco de la vida, la nuez de la existencia…”

Por el espacio no puedo seguir desmenuzando poemas como si sacara los pétalos de una margarita. Esto es un pálido reflejo, un pequeño esbozo que mi torpe entendimiento ha querido atesorar pero que no detalla su total contenido. Si en algún momento nos disponemos a pensar junto a Neruda, entraremos a un vasto territorio de cosas que conocemos y amamos pero no tenemos la magia en el lenguaje descriptivo ni la habilidad para expresarlas y a la vez sacudir armoniosamente las sensaciones, como lo hace el poeta.



Como un humilde homenaje en el mes de su natalicio.







Tily Vergara