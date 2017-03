Opinión 12-03-2017

Pensando sobre el sentido de la lealtad

“ El sabio no considera al oro y al jade como preciosos tesoros, sino que a

la lealtad y la buena fe” ( Confucio)

Como es sabido “ lealtad” proviene de la etimología latina “ legalis” que se traduce como respeto a la ley, no solo en el sentido jurídico, sino también a las normas morales .Este es el tema que nos interesa esta vez.

Lealtad, significa lo mismo que fidelidad o un compromiso de verdad, respeto, obediencia y cuidado hacia algo o alguien, que puede ser otra persona, las leyes, a la patria, familia ,religión o a alguna idea.

Cuando hablamos de idea, se nos viene a la memoria el prolífero escritor chileno Miguel Serrano ( 1917-2017) que como recordamos fue un ferviente partidario del Nazismo. Autor del libro “ Nuestro honor se llama lealtad” en que describe al Hitlerismo esotérico.

Por otra parte, sabemos que el antónimo de la lealtad se llama traición, encarnada en el personaje bíblico de Judas que, por unas pocas monedas vendió a su maestro Jesús a sus enemigos. Pedro, lo negó 3 veces.

Los Judas, siempre han existido .Los encontramos en todas partes con diversos nombres, entre los cuales conozco a algunos, tales como Richard y George .Me apoyo en nombres ingleses, para que nadie de mis < conocidos> se den por aludidos y otra vez traicionen a alguien.

De ellos, he sacado como conclusión que Judas y los otros nuevos Judas, nunca aprendieron que una persona leal No engaña, ni vende, por el contrario ,siempre el hombre debe acompañar a sus amigos, parientes o quienes sean. Nunca aprendieron que la lealtad es inseparable del amor .Nunca aprendieron que la lealtad no tiene un sentido utilitario o conveniente, sino que es más bien, un aspecto como ya dijimos del amor llevado a los actos, pensamientos y sentimientos, como una especie de energía que nos sostiene, no obstante las adversidades.

Lealtad ,significa respetar con responsabilidad y prudencia los valores que la sustentan para que en definitiva haya congruencia respecto a la palabra dada, al juramento prestado, en forma libre y espontánea.

Si, pensamos que todos los seres humanos ,sin excepción alguna, deberíamos empezar siendo leales con nosotros mismos ,para que las acciones con los demás colaboren, propendan al bien común, o sea a mejorar la sociedad que tanto la necesita ,especialmente en estos días .Por ello, creemos que practicando la lealtad, podremos llegar a un verdadero cambio de nuestra conciencia, cambio en toda la extensión de la palabra.

Pensamos también que cuando los actos de fidelidad se hacen hacia todo lo existente, estamos logrando un sentido de pertenencia hacia la humanidad toda. Así mismo, estimamos que todo compromiso hacia los valores superiores y a la palabra empeñada son sagradas ,por lo que jamás deberíamos hablar a espaldas de alguien y aunque pertenezcamos a instituciones, nuestra identificación es hacia los principios superiores que sustente y NO hacia la personalidad de cada uno de sus constituyentes, porque la unión de tales principios, hace la fuerza de aquellos.

Por tal motivo habrá que evitar las influencias negativas, disociadoras que tienden a ponernos en conflicto, influencias que es dable palpar en todo grupo social,.de ahí el nacimiento de resquemores y pelambres mal intencionados.

Según lo expuesto hasta ahora podemos inferir que la LEALTAD es una virtud honorable que involucra sentimientos de pura devoción y confianza y que como noción abstracta se condice con la moral y la ética y cuyo objetivo es establecer lazos de amor, fraternidad y solidaridad.

La lealtad, estimados lectores es un valor incondicional e inseparable del principio Amor que se asume como virtud generalizada ( con fe) es decir, por la certeza de aquello que anima a aquel valor.

En consecuencia, hemos aprendido a través de la vida que aunque juremos y requeté juremos infinidad de veces, este juramento de lealtad no tendrá ningún efecto real ,toda vez que uno no muestre disposición anímica ( de alma) y esté lo suficientemente madura y aquilatada para cumplir con el compromiso contraído.

En la vida practica, todos hemos constatado que hasta los animales muestran lealtad hacia sus amos, pero esa lealtad es instintiva ( perros, caballos, por ej,) pero la lealtad que debe tener toda persona debe ser reflexiva y consciente.

La lealtad es una cualidad muy difícil de encontrar en estos tiempos que estamos viviendo, pero no debemos perder las esperanzas de encontrar a alguien que Si la tenga. Así que os invito a buscarla ,que seguro la encontraremos ,ya sea en un amigo, un familiar, una pareja, etc. pero lo importante es que nosotros lo seamos.

( Pensamientos obtenidos de “ Anfora digital” y otros art.)