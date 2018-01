Opinión 14-01-2018

Pensando sobre la vejez

“ La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza” Proverbio Hindú.

El 8 del presente, leí en el diario “El Mercurio” un interesante art. titulado “ El ejercicio físico y el esfuerzo mental son la llave para mantener el cerebro joven”. Una parte del mismo llamó mi atención y fue un término nuevo acuñado por el neurólogo estadounidense Marsel Mesulam, denominado “ superagers” o superancianos que son los ancianos cuya memoria y atención están por encima del promedio de su edad y a la altura de los menores de los 65 años. La receta encontrada para envejecer son además de factores genéticos estilos de vida relacionada al entrenamiento físico y al esfuerzo mental.

Pero, de acuerdo al título, ese no es el motivo de esta columna, sino el pensar sobre lo que es la vejez.

Para algunos “ vejez” es una palabra maldita, para otros, es un término casi sin importancia, pues se llega a ella sin pedirlo y también ella no respeta raza, credo ni religión, simplemente el hombre llega, como llegará también el fin de la vida…..

Lenta pero inexorablemente llega la vejez, salvo que alguien haya partido antes a algún lugar desconocido, del cual a ciencia cierta podemos afirmar que nadie ha regresado, pero esos ya idos se perdieron lamentablemente y sin querer la dicha que es el envejecer.

Pero, mientras se vive Ud. como yo sabemos que se han ido adquiriendo variadas experiencias, junto también a distintas amistades y diversos recuerdos .Por las razones antes expuestas, resulta extraño ,por llamarlo así, que existan personas que, temen el llegar a envejecer, cuando en verdad se llega a ella, ricos en fórmulas para enfrentar el día a día y cargados de preciosos recuerdos y vivencias. Claro está que físicamente la vejez se anuncia y se caracteriza con marcadas arrugas en el rostro, manos y piel toda. Con una cabellera blanca o inexistente para algunos varones como yo. Con una voz menos fuerte y más trémula, pero, en cambio se llega como ya dijimos con un bagaje de experiencias maravillosas, con lecciones aprendidas de los fracasos que uno ha tenido y con variados triunfos que han coronado el esfuerzo entregado en más de algún propósito o meta programada. Y acaso el haberse conocido a sí mismo a través de sus propias críticas a las imperfecciones detectadas y superadas ¿ No es también un triunfo en la vida de cada cual?.

Junto con lo anterior, se aprendió a ser cada día que pasa, más y más positivo y a preocuparse poco o nada del qué dirán los demás sobre mí, pues ¿ acaso todos no tenemos el derecho a cometer errores involuntarios o no?

Entre los últimos, están esos errores cometidos solo por curiosidad o mal aconsejados por otros. Hoy, podemos darnos el lujo de sabernos que NO somos perfectos, de poseer aún debilidades y de poder equivocarnos y a pesar de todo ello podemos sentirnos bien ¡ y eso es lo valioso! El sentirse cada cual satisfecho y contento de cómo fue y es.

Por otra parte ¿ Quién no recuerda en su vejez los amores perdidos? que, en muchas ocasiones nos partieron el corazón, pero……luego la herida fue cicatrizando, por otros amores. Ellos sin querer, fueron borrando esas lágrimas derramadas y nos hicieron más fuertes y capaces de relegarlas al olvido o a mantenerlos simplemente como recuerdos gratos o ingratos,

Un síntoma de la vejez……..ya lo dijimos : es el olvido. Claro está que existen olvidos voluntarios y otros no. Por lo mismo cuando un “ senecto” ( llamémolos mejor así a los viejos) comienza a relatar a su auditorio un chascarro, una anécdota, de pronto olvida algunos nombres, partes del mismo, titubea, carraspea, pero al final recuerda lo más importante y para mi, eso es lo valioso, quizás lo demás solo sean palabras o ideas de relleno, pero…….que nos da un poco de vergüenza, claro que nos da ¿ verdad?.

Amigos míos, quizás Ud. también está llegando ya llegó a esta bendita edad……..a ser un adulto mayor, como generosamente los llama ahora la sociedad. Alégrese por su blanca cabellera, por sus canas, por su arrugado rostro y toda su piel ya marchita, pero diga que AHORA es libre y feliz, aunque para algunos, incluida su familia en algunos casos se haya convertido en “ invisible” Ahora ya no es la protagonista del diario vivir, si no son los otros que viven hoy su juventud o temprana adultez y están llenos de ímpetus como los tuvimos nosotros años atrás.

Ahora sabemos que podemos dar sin pedir, pero también sabemos que no tengo nada que hacer, ni dar cuenta a nadie de nada y …….eso nos debe hacernos sentir bien. Pareciera (y ojalá sea así) que en nuestra vejez los demás nos quieren más y lo mejor es que nos respetan por lo que somos, aunque a veces los recuerdos nos hagan aparecer taciturnos, melancólicos y con ganas de llorar sin razón alguna.

Y cuando llegue el momento de partir, simplemente digamos ¡hasta pronto! Pues ahora sabemos que todos solo somos, peregrinos del mismo camino y quizás alguna vez nos volvamos a reencontrar…….quizás.

“ LLEGAR A VIEJOS ES MEJOR QUE LA ALTERNATIVA MORIR JOVEN”





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista