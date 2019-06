Editorial 05-06-2019

Pensión a Bomberos

Por 117 votos a favor y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la resolución que pide reconocer la entrega de los voluntarios con 50 años de servicio y entrega a la comunidad, anteponiendo siempre la protección de las personas por sobre cualquier consideración personal.



El documento destaca el prestigio internacional obtenido por nuestros voluntarios de bomberos, que no solo extinguen incendios, sino que además prestan su colaboración y profesionalismo en distintas situaciones de urgencia, como los accidentes vehiculares, terremotos y todo tipo de desastres naturales.



Además, reconoce que, a diferencia de otros países, los bomberos chilenos son casi los únicos que se dedican a servir a la comunidad en forma totalmente gratuita, sin personal remunerado y, muchas veces, ocupando parte de su tiempo en buscar el apoyo financiero del público para reponer sus elementos de trabajo.



Este prestigio de la institución ha sido construido por decenas de generaciones de voluntarios, desde que se constituyó el primer Cuerpo de Bomberos en Valparaíso, el año 1851, manteniéndose siempre como una organización con una indudable vocación de servicio que no acepta modificar el carácter voluntario de su organización, ya que considera que es parte de su mística.



Los parlamentarios señalan que las cifras indican que los recursos públicos cubren poco más del 50% de los gastos operacionales, por lo que no existe en los hechos un reconocimiento proporcional al esfuerzo que realizan los voluntarios, especialmente en términos de riesgos físicos y la posibilidad de perder la vida, sin compensación de ninguna naturaleza a sus familiares.



Por ello, atendiendo los peligros de accidentes y enfermedades a los que están expuestos los voluntarios de Bomberos, resulta heroico que algunos de ellos alcancen los 50 años de servicio, que les merece el honor de ser designados como bomberos insignes, es decir modelos para el resto de sus compañeros.



Alrededor de mil trescientas personas han recibido este reconocimiento honorífico y, por su condición de ejemplo, cualquier reconocimiento en ellos representa un estímulo para toda la comunidad de bomberos.